Gönlü zengin "altın makaslar"a hayır duası yetiyor

Kırklarelili gönüllü kuaför ve berberler, haftada bir gün saç ve sakal bakımlarını yaptıkları huzurevi sakinlerinin hayır dualarını alıyor.

Kentteki gönüllü berber ve kuaförler, yaşlıların saç bakımı için haftanın bir günü dükkanlarını kapatıyor.

"Altın makaslar" denilen grup ziyaret ettikleri Kırklareli Huzurevi'nde koridorun bir bölümü ile çardağı kuaför salonuna dönüştürerek, hizmet veriyor.

Haftanın bir gününü geçirdikleri tesiste yaşlıların hal ve hatırını sorarak mesailerine başlayan gönüllüler, saç ve sakallarına şekil verdikleri huzurevi sakinlerinin dualarını alıyor, gönüllerini kazanıyor.

Kırklareli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Hamit Yeşilfidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü berber ve kuaförler ile huzurevindeki yaşlılara kuaför hizmeti verdiklerini söyledi.

Gönüllü kuaförlerin haftanın belirli günlerinde huzurevini adete kuaför salonuna çevirdiklerini ifade eden Yeşilfidan, yaşlıların saç kestirmek ve sakal tıraşı olmak için sıra beklerken yaşadıkları heyecanın gözlerinden okunduğunu belirtti.

Yeşilfidan, "Onların hayır duaları bize yeter. Yaşlılarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Bayanlar özellikle saç kesimi ve boya istiyor, erkekler ise sakal tıraşı. " diye konuştu.

"Biz gidemesek de kuaför bize geliyor"

Huzurevi sakinlerinden 79 yaşındaki Enbiye Güner de haftada bir gelen gönüllü kuaföre saçlarını kestirdiğini söyledi.

Yaşlılığından dolayı kuaföre gidemediğini anlatan Güner, "Kuaför bize geliyor. Her hafta kuaför geliyor, saçlarımızı kesiyor. Boya istersek boya yapıyor. Mutluyum, huzurluyum. Çok güzel duygular hissediyorum. Allah razı olsun." dedi.

72 yaşındaki Ürküş Kayman ise gönüllü kuaförüne istediği şekilde saçlarını kestirerek, boyatabildiğini, bunun kendisini mutlu ettiğini belirtti.