Gönlü zengin Anadolu kadını bayram ikramiyesinin yarısını Türk milletine bağışladı - Son Dakika

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Gönlü zengin Anadolu kadını bayram ikramiyesinin yarısını Türk milletine bağışladı
21 dakika önce
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Fadime Duman, emeklilere ödenen bin liralık ikramiyesinin yarısını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Fadime Duman, emeklilere ödenen bin liralık ikramiyesinin yarısını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
Ülkemizin cefakar Anadolu insanından her gün değişik yerlerinden gelen anlamlı bağışlara bir örneği de dünyaca ünlü bor madenlerinin olduğu Kırka'dan geldi. 70 Yaşındaki Fadime Duman, aldığı bayram ikramiyesinin 500 lirasını 'ülkeme bağışlıyorum' dedi. Yaptığı başvuru üzerine görevli polis memurunun bağış dekontunu getirip teslim etmesiyle gönlündeki cümleleri dile getiren Fadime Duman, "Ben de teşekkür ediyorum sizlere. Rabbim Cumhurbaşkanımızı, büyüklerimizi, askerlerimizi, güvenlik işleri çalışanlarımızdan razı olsun. Sizlerin yar ve yardımcısı olsun" diye belirtti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:58 Kaynak: İHA
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