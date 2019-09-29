Son Dakika Haberleri: "Gönlümüzün Renkleri" Hamamönü'nde
Son Dakika Güncel Haber

"Gönlümüzün Renkleri" Hamamönü'nde

27 dakika önce

Asitane Tezhip Sanat Grubu'nun hat ve tezhip sergisi, Hamamönü'nde açıldı.

Asitane Tezhip Sanat Grubu'nun hat ve tezhip sergisi, Hamamönü'nde açıldı.


Hamamönü Sanat Sokağı, yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Ankaralı sanatseverlerin buluşma noktası haline gelen Sanat Sokağı Sergi Salonu, Asitane Tezhip Sanat Grubu'nun hat ve tezhip eserlerini ağırlamaya başladı. Serginin açılışını Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı gerçekleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal'ın da katıldığı açılışa sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.


Geleneksel Türk sanatının seçkin örneklerinin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Balcı, "Asitane Tezhip Sanat Grubu sanatçılarımızın 'Gönlümüzün Renkleri' isimli icazet sergisinin açılışını yaptık. Hamamönü Sanat Sokağı Sergi Salonu'nda bulunan sergimize bütün hemşehrilerimizi davet ediyorum. Mutlaka görülmesi gereken bir sergi. Altındağ sanatla, kültürle, sporlar anılmaya devam edecek" dedi.


Başkan Balcı, açılışın ardından eserleri yakından inceledi. - ANKARA

Asım Balcı, Altındağ, Ankara, Balcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
TEM'de korkunç kaza! Annesinin cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü İşten çıkarılan 15 temmuz gazisi: biz elinden tutulup, atılacak insanlar değiliz Suudi Arabistan Kralı Selman'ın koruması öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 10:39:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Gönlümüzün Renkleri" Hamamönü'nde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]