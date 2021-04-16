Gönül ateşiyle terbiyelediği kamışları ilahi aşkın sesine dönüştürüyor - Son Dakika

Gönül ateşiyle terbiyelediği kamışları ilahi aşkın sesine dönüştürüyor

16.04.2021 11:15
Gönül ateşiyle terbiyelediği kamışları ilahi aşkın sesine dönüştürüyor, System.String[]

Konya'da, gönlüne düşen tasavvuf ateşiyle 40 yıldır ney üfleyen Ali Erol, icrasının yanında sazlıklarda yetişen kamışları da çeyrek asırdır maharet ve ince işçilikle ilahi aşkın sesine dönüştürüyor.

Konya'da, gönlüne düşen tasavvuf ateşiyle 40 yıldır ney üfleyen Ali Erol, icrasının yanında sazlıklarda yetişen kamışları da çeyrek asırdır maharet ve ince işçilikle ilahi aşkın sesine dönüştürüyor.

Lise çağlarında öğretmeninde gördüğü neye karşı ilgi duyan Erol, üstatlarından önce ney üflemeyi ardından da yapımını öğrendi.

Yaklaşık 25 yıldır atölyesinde ney üreten sanatçı, sazlıklardan getirttiği ya da kendi topladığı özel kamışları dükkanında üç yıl kurumaya bırakıyor.

Dokuz boğumdan oluşan kamışlar, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından önce şekillendirilip içi boşaltılıyor, ardından belli ölçülerde yedi nota deliği açılıyor. Son olarak parazvaneleri ve manda boynuzundan yapılan başparesi takılan kamış, akortlanarak neye dönüşüyor.

Sabır gerektiren uzun bir sürecin ardından kamışı "nefes"e dönüştüren Erol, imal ettiği neyleri hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiyor.

Konyalı 58 yaşındaki neyzen ve ney ustası Ali Erol, AA muhabirine, lise öğrencisiyken sesinden çok etkilendiği neyden 40 yıldır ayrılamadığını söyledi.

Ney yapmadan önce üflemeyi öğrendiğini belirten Erol, "Lisede müzik öğretmenimizin üflediği ney beni büyüledi. Adeta içimi yaktı, kavurdu. Sonra bir arayışa girdim. İlk defa neyim olduğunda yaşadığım heyecanı hiç unutmuyorum. Neyi aldım, kucağıma bastırarak eve koştum." diye konuştu.

Tabiattaki milyonlarca kamıştan "neylik" olanı bulmanın zor bir iş olduğunu kaydeden Erol, uygun kamışın pişirilerek olgunluğa ulaştırıldığını ve ateşle yola getirilerek eğriliğinin giderildiğini anlattı.

Erol, yaklaşık 25 yıldır atölyesinde ürettiği neyleri, yurt içi ve yurt dışına gönderdiğini anlattı.

"Mükemmel ney, mükemmel insana benzer"

Neyin insana benzerliğine ve yapımının zahmetli olduğuna dikkati çeken Erol, şöyle konuştu:

"İnsan nasıl ruhlar aleminden yer yüzüne gönderiliyorsa, ney de kamışlıktan, ailesinden koparılarak geliyor. Yalnızlığa terk edilerek kuruyor ve benzi soluyor. Sonra bir usta el dokunarak içini boşaltıp, bağrını delip fazlalıklardan arındırıyor. İnsan da bu şekilde eziyetlere maruz kalır ve ona da bir mürşid-i kamil dokunursa ondan da güzel sesler, nameler gelir anlamında, ney insana benzetilmiştir. Hakikaten mükemmel bir neyden çok güzel sesler geldiği gibi mükemmel insandan da çok güzel ifadeler zuhur edebilir."

Neyle uğraşanların daha ılımlı bir ruh yapısına sahip olduğuna değinen Erol, "Neyle uğraşan, kırmızı ışıkta geçmez, aceleci olmaz. Ney insana sabretmeyi öğretir." diye konuştu.

Dünyanın birçok ülkesinde sema programları düzenlediklerini ve her programdan sonra insanların büyük ilgisiyle karşılaştıklarını vurgulayan Erol, şöyle devam etti:

"Yanımıza gelen insanlar 'O ses bundan mı çıkıyor. Nasıl bir ses, çok etkilendik.' diyor. Dinleyicilerden 'Kendimi cennette hissettim.' gibi ifadeler de duyduk. Gerçekten ney, insanın yüreğindeki külleri savurup ulvi duygularını açığa çıkarıyor. Bu yolla araştırıp İslamiyet'i bulanlar da var. Tabii ki hidayet Allah'ın vermesiyle olacaktır. Cenabıhak küçücük bir örnekle de insanları Müslüman edebilir."

Ali Erol, Konya, Lise, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gönül ateşiyle terbiyelediği kamışları ilahi aşkın sesine dönüştürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım

Son Dakika Haberleri
11:54 Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti
11:51 Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu
11:44 Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi
11:25 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
11:22 ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
11:17 İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı
10:59 8,08'den işlem gören dolar güne yükselişle başladı
10:46 Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde
10:40 Şehirden köye göç edenlere büyük teşvik! Vergiden muaf olacaklar
10:24 Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu
Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu         
12:03
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu         
11:51
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi         
11:44
Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı         
11:35
İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı         
11:17
Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar         
11:00
Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu         
10:24
İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı         
09:42
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Ebru Gündeş, Ebru Gündeş, "İhanete uğradım" diyerek 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açtı         
07:41
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 12:09:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gönül ateşiyle terbiyelediği kamışları ilahi aşkın sesine dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei