Gönül Belediyeciliği Kapsamında 100 Yıldır Devam Ediyor

Tokat'ın Zile ilçesinde salı ve cuma günleri kurulan halk pazarı öncesinde ilçede yaşayan tüm vatandaşlar güne dualarla başlayıp, dualarla sonlandırıyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde salı ve cuma günleri kurulan halk pazarı öncesinde ilçede yaşayan tüm vatandaşlar güne dualarla başlayıp, dualarla sonlandırıyor.



100 yıllık dua geleneği 'gönül belediyeciliği' kapsamında belediye tarafından ilçenin tamamına hoparlörden verilmeye devam ediliyor. Sabahları bereket duası, akşamları şükür duasının okunmasına hem esnaf hem de müşteriler eşlik ediyor. Esnafın iyi kazanç sağlaması, vatandaşların da iyi alışveriş yapabilmesi amacıyla başlatılan uygulamadan ilçe halkı da oldukça memnun.



Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, ilçede 100 yıldır devam eden dua geleneğinin gönül belediyeciliği kapsamında belediye hoparlöründen yapıldığını belirtti. Göreve gelmeden önce yapılan uygulamayı, 'Gönül Belediyeciliği' kapsamında devam ettirdiklerini vurgulayan Vidinel,"Haftanın Salı ve Cuma günleri ilçemizde halk pazarı kurulur. Salı ve Cuma günleri sabah erkenden pazar duası yapılır. Ahi Evran Hazretlerinin duasına mazhar olmuş Zile esnafı, 'Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' felsefesine sahip çıkarak yüzyıllardır iş yerleri bereket duası ile açıp, şükür duası ile kapatıyor. Biz gönül belediyeciliği adına bu güzel ahilik geleneğini ilçemizde devam ettirmekteyiz." şeklinde konuştu. - TOKAT

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