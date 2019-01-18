Son Dakika Haberleri: Gönül Belediyeciliğiyle Hizmet Ediyoruz"

Gönül Belediyeciliğiyle Hizmet Ediyoruz"

17 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Gönül belediyeciliğiyle hizmet ediyoruz.

Gönül Belediyeciliğiyle Hizmet Ediyoruz
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Gönül belediyeciliğiyle hizmet ediyoruz." dedi.

Atilla, Kaynartepe ve Bağcılar mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bağcılar Mahallesinde yaşayan Yurttaş ailesini evinde ziyaret eden Atilla, aile bireyleri çay içti, sohbet etti.

Atilla daha sonra Kaynartepe Mahallesinde görüştüğü vatandaşlardan projeleriyle ilgili görüşlerini aldı.

Sosyal ve şantiye belediyeciliğinin tek başına yeterli olmadığına dikkati çeken Atilla, "Sadece proje yapmakla olmuyor, kalplere giden yolu da imar etmemiz lazım. Kırık kalpler var, bunları onarmamız lazım. Yaralı kalplere merhem olmak lazım. Diyarbakır'da hizmet belediyeciliğinin yanı sıra hemşehrilerimizin gönlüne giden yolları da imar ederek gönül belediyeciliğiyle hizmet ediyoruz." dedi.

Diyarbakır'da herkesin sesine kulak verdiklerini dile getiren Atilla, halk odaklı belediyecilik yaptıklarını vurguladı.

Atilla, "Tüm hizmetleri yaparken tek amacımız hemşehrilerimizin hayır duasını almaktır." diye konuştu.

Vatandaşlar da sokaklarına ilk defa bir belediye başkanının geldiğini belirterek, Atilla'ya teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:20 Kaynak: AA

Bağcılar, Diyarbakır, Güncel
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