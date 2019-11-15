Milas Ülkü Ocakları Başkanı Hayrettin Gönül, Cumhuriyetin ilanının 96. yıldönümünde resmi açılışı yapılan Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nda basın mensuplarıyla kahvaltılı etkinlikte bir araya geldi.



Kahvaltının ardından hizmet binasını detaylı bir şekilde gezdirerek tanıtımını yapan Başkan Gönül, "Yaklaşık 2 aylık bir süreçte tüm üyelerimizin emek ve katkılarıyla düzenlediğimiz yeni hizmet binamızın açılışını 29 Ekim gibi güzel bir tarihte gerçekleştirdik. Artık önümüzde yoğun bir program dönemi var. Hizmet binamızda oluşturduğumuz kütüphanemizde gençlere yönelik okuma etkinliklerimiz oluyor. Okuma etkinliğine paralel olarak Milas'ın sorunlarını ve çözüm önerilerini araştırma yönünde çalışmalarımız var. İlçemizde eğitim öğretim gören gençlere eksik kaldıkları derslerde de tamamlayıcı eğitimler vermeye çalışıyoruz. Genel merkezimizin hazırladığı çalışmalarla da gençlerimize ulaşmaya iletişim kurmaya çalışıyoruz" dedi.



İlerleyen süreçte Ülkü Ocakları olarak sağlık birimi kurmayı da hedeflediklerini belirten Başkan Gönül, "Bu birimimizde ilçemizdeki sağlık okullarında eğitim öğretim gören öğrencilerimiz görev alacak ve bu arkadaşlarımız şehit ailelerini, gazilerimizi, davamıza gönül vermiş büyüklerimizi ziyaret edecek. Ziyaretlerimiz gerçekleştikçe bunlarla ilgili görsel ve yazılı dokümanları sizlerle paylaşacağız. Bu ziyaretlerimiz haftalık olarak gerçekleştirilecek"



İntihar vakalarıyla ilgili özel bir araştırma çalışması yaptıklarını ifade ederek raporla ilgili bazı kısa bilgiler paylaşan Gönül, "İntihar girişimleri ve vakalarıyla ilgili olarak yaptığımız araştırmada genel anlamda ailelerin sıkıntılı olduğunu tespit ettik. Kültürel sorunlar, ekonomik sorunlar, bağımlılıklar gibi tetikleyen konular var. Açık konuşmak gerekirse manevi yönümüzde çok zayıf. İntihar edenlerin büyük bir bölümünün uyuşturucu veya benzeri maddelerin etkisi altında olduğunu da görüyoruz. Alkol, uyuşturucu kullanımının artışı, intihar vakalarını da artırıyor. Ailevi problemler, maneviyattaki zayıflıkla kesişince intihar vakasıyla sonuçlanıyor. Onun için herkesin kendi çoluğuna, çocuğuna gerçek anlamda sahip çıkması lazım. İlmi ve manevi eğitimlerine önem göstermeleri lazım. Toplumun en çok kullandığı sosyal medyada bile bilgi amaçlı paylaştığımız fazla bir şey yok. Hep bakıyoruz ki zararlı alışkanlıkların görüntüleri. Bir de övüne övüne paylaşılıyor" dedi.



Toplum hayatına dizilerin de yön verdiğine dikkat çeken Gönül, "Saçma sapan dizileri izleyip, boş inşaatlarda kendilerine ortam oluşturan gençleri görüyoruz. Yine burada iş ailelere düşüyor. Bazı aileler bu bahsettiğimiz dizileri ne yazık ki ailecek izliyor. Bizim ailelere çağrımız bu dizilerin izlenmemesi. Akşamları kendinize ve ailenize kitap okuma saatleri ayırın. Televizyon izleme saatlerinizde olsun ama eğitici programlar filmlerden yana tercihiniz olsun. Kuşak farkı da önemli. Ebeveynler çocuklarını kendilerine çok yakın görebilirler. Fakat onların arkadaşı değiller. Arkadaş gibi oluşturulan ortamlarda çocuklar üzerindeki otoriteyi bozuyor. İlerde daha sağlıksız iletişim ortamına itiyor. Sağlıklı, güçlü, sorumluluk bilen nesiller için ailelerin düzeni çok önemli. Her ne olursa olsun biz hiçbir gencimizden de vazgeçmeyeceğiz" dedi.



"Milas'ın bir gündüzü bir de gecesi var. Gündüzünü herkes görüyor ama gecesini fazla bilen yok" diyerek özellikle karanlık çöktükten sonra Milas sokaklarında yaşanılanlara değinen Gönül, "Şuanda belki farkında değiliz, yada farkında olmak istemediğimiz önemli bir konu var o da uyuşturucu. Ne yazık ki ilçemizin başına bela olmuş durumda. Her geçen gün gençlerimizi tuzağına çekiyor. Milas'ın gecelerinde neler yaşandığını çok az sayıda kişi biliyor. Uyuşturucu kullanımına, zararlarına dikkat çekmek amacıyla 'uyuşturucu ve madde bağımlılığına hayır' sloganı eşliğinde futbol turnuvası da düzenleyeceğiz. Konferanslarımız, mesleki bilgilendirmelerimiz, eğitim çalışmalarımız olacak. Ocak olarak ayrıca halk oyunları ekibi oluşturacağız. Eğitim kampları düzenleyeceğiz. Genç kalemler adı altında bir çalışmamız olacak. Kitap okuyarak kendilerini geliştiren gençlerimizden araştırmaları üzerine yazılar yazmasını isteyeceğiz. Milas basınının da desteğiyle, bu yazıların Milas'taki gazeteler ve haber sitelerinde kullanılmasına öncülük etmeye çalışacağız" dedi. - MUĞLA