Son Dakika Haberleri: Gönül, "Bizim Hocamız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Gönül, "Bizim Hocamız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Derneği ile bir araya geldi

Gönül,

Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Derneği üyeleri ile buluştu. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette açıklamalarda bulunan başkan adayı Gönül, "Bizim omuzlarımızda büyük bir sorumluluk var. İzmit bizden bu seçimi kazanmamızı istiyor. Vatandaşımızın arzusunu gerçekleştirebilmek için var gücümüz ile çalışıyoruz" dedi.

UYUMLU ÇALIŞARAK HİZMET KAZANDIRACAĞIZ

"Derneğimizde bir kere daha sizlerle bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" diyerek sözlerine başlayan Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Bizler, 'İzmit kazansın' diyerek gece gündüz çalışmaya başladık. İzmit'te çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmamak için gayret gösteriyoruz. Bizler İzmit Belediyesi olarak büyükşehirimiz ile uyumlu bir şekilde çalışarak İzmit'i kazandıracağız. Belediyecilik tecrübe, bilgi, sevgi, sabır, ufuk, vizyon ister. AK kadrolarda ise saydıklarımın hepsi mevcut. Çünkü bizim hocamız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Makamlar gelip geçicidir mühim olan bir yaraya merhem olmak, bir vatandaşımıza Allah razı olsun dedirtebilmektir" şeklinde konuştu.

İZMİT'İ BERABER YÖNETECEĞİZ

Konuşmasına devam eden başkan adayı Gönül, "Bizim omuzlarımızda büyük bir sorumluluk var. İzmit bizden bu seçimi kazanmamızı istiyor. Vatandaşımızın arzusunu gerçekleştirebilmek için var gücümüz ile çalışıyoruz. İlk defa bir ittifak ile seçimlere giriyoruz. 15 Temmuz'da halkın bizzat kendisinin kurduğu ittifakı bizler geliştireceğiz. Şuna inanıyorum ve biliyorum ki bu ittifak, yüreğinde vatan ve millet sevdası olanların milli markası olan cumhur ittifakıdır. Mahalle meclisleri yaparak hep birlikte mahallemizi konuşacağız. Böylece vatandaşlarımız ile hem yerinde denetim hem de yerinde yönetim yapacağız. İzmit'i beraber yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:56 Kaynak: Bültenler

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