Gönül, "Bu Emanete Bir Ana Yüreğiyle Sahip Çıkacağız"

Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül,Çelik Yapı çalışanları, Malta Mahallesi sakinlerinin ve esnafının aralarında bulunduğu vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşların istek ve önerilerinin dinlendiği programda başkan adayı Gönül'e AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Mahalleliden almış olduğu destek mesajları ile mutlu olduğunu ifade eden başkan adayı Gönül, "Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ne aldatacağız, ne aldanacağız. Bu emanete bir ana yüreğiyle sahip çıkacağız" dedi.

VATANDAŞIMIZIN SÖZÜ BAŞIMIZIN TACIDIR

Malta Mahallesi'nde olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden başkan adayı Sibel Gönül, "Yerel seçimlerimizin hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bizler her zaman milletimizle yol yürüdük. Kimin ne dediğinin bir önemi yok. Önemli olan milletimizin kararıdır. Vatandaşımızın söylediği başımızın tacıdır. Madem demokrasi var hakem millettir. Her Kim İzmit için dertlendiyse, alın teri döktüyse Allah onlardan razı olsun. Bizde bundan sonra bayrağı daha yukarılara taşıyacağız.Sizlerin onayını almadığımız hiçbir projeyi hayata geçirmeyeceğiz. Sizler başkana ulaşamıyoruz demeyeceksiniz, çünkü ben sizlere ulaşacağım. İzmit için, Malta için son nefesime kadar çalışacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

BENİ KARDEŞİNİZ BİLİN

Açıklamalarına devam eden başkan adayı Gönül, "Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ne aldatacağız, ne aldanacağız. Bu emanete bir ana yüreğiyle sahip çıkacağız. Hiçbir mahallemizi birbirinden ayırmadan sizlerin sağlıklı, mutlu ve huzurlu olması için çalışacağız. Bir mimar ve kadın gözüyle küçük dokunuşlarda bulunarak, büyük farklar yaratmak istiyoruz. Kadınların yerel yönetimlerde farkındalığı çok kuvvetli. Her zaman kadınlara güveniyor ve inanıyoruz. Siz yeter ki bizlere güvenin. Allah'ın izni ile biz sizler için en iyi projeleri hayata geçireceğiz. Beni bir ablanız, kardeşiniz olarak bilin" ifadelerini kullandı.