'Güneşin Kızları', 'Dayan Yüreğim' ve 'Gönül Dağı' gibi dizilerden tanıdığımız son dönemin dikkat çeken yıldızı Berk Atan, özel hayatında aradığı mutluluğu sonunda buldu.

Yakışıklı oyuncu Berk Atan'ın influencer Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, önceki akşam Alaçatı'da bir mekanda arkadaşlarıyla otururken görüntülendi. (gossippasta)

"AŞK ÖYLE BİR ŞEYDİR Kİ..."

Berk Atan, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda aşkı şu sözlerle tarif etmişti: "Aşk tabii ki bir mutluluk nedeni, doğru aşk insanın hayatını güzelleştirir. Ama hayatımda aşk olmadan da yaşarım. Aşk öyle bir şeydir ki, beş sene ararsınız bulamazsınız, beş gün aramazsınız karşınıza çıkar. Planı ve programı yoktur. Tamamen hayatın size getirdiği bir hediye."