İzleyicilerin gönlünde taht kurmayı başaran, gönül dağı dizisinde yer alan ve Asuman karakterine hayat veren kişinin kim olduğu izleyiciler tarafından oldukça merak edilmektedir. Dizide belediye başkanının kızı olarak yer alan Asuman karakterini kim oynuyor? Gönül dağı Asuman kimdir? Gönül dağı dizisinde Asuman karakterini kim oynamaktadır? Sorularını sizler için yanıtladık.

GÖNÜL DAĞI ASUMAN KİMDİR?

Gönül dağı dizisinde Asuman karakterine can veren oyuncu, Hazal Çağlardır. Dizide yer alan Asuman karakteri ise belediye başkanının kızı olarak senaryoda yer almaktadır. Hazal Çağlar tarafından canlandırılmakta olan Asuman karakterine, yine dizide yer alan başka bir karakter olan Ramazan aşıktır.

HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?

Hazal Çağlar 26 yaşındadır ve 9 Kasım 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezundur. Daha sonra eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden devam etmiştir. Sosyal medya platformları üzerinde oldukça fazla takipçiye sahip olan genç oyuncu, ilk olarak Aile Hükümeti projesi ile kamera karşısına geçmiştir.