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"Gönül Dağı" dizisi ekibi, Uluslararası Kar Film Festivali'ne katıldı - Son Dakika

"Gönül Dağı" dizisi ekibi, Uluslararası Kar Film Festivali'ne katıldı

23.12.2021 18:17
"Gönül Dağı" dizisi ekibi, Uluslararası Kar Film Festivali'ne katıldı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bozkırda yaşayanların hikayelerinin anlatıldığı "Gönül Dağı" dizisi ekibi, 17. Uluslararası Kar Film Festivali'nde öğrencilerle bir araya geldi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bozkırda yaşayanların hikayelerinin anlatıldığı "Gönül Dağı" dizisi ekibi, 17. Uluslararası Kar Film Festivali'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Yapımcı Ferhat Eşsiz, senarist Ali Asaf Elmas, dizide "Belediye Başkanı Münir Bey" karakterini canlandıran oyuncu Ege Aydan, "Selami" karakterini canlandıran Eser Eyüboğlu ve "Döndü" karakterini canlandıran Feyza Işık, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesince Nene Hatun Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen festivale katıldı.

Burada öğrencilerin sorularını cevaplandıran ekibe, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz tarafından katılım belgesi verildi.

Oyuncu Ege Aydan, 50 yıldır bu meslekte olduğunu söyleyerek, keyifli aynı zamanda da anlamlı bir dizide rol almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Dizi oyuncularına ev verildi

Kovid-19'un en yoğun olduğu dönemde birkaç karavana sıkışıp aşkla çalıştıklarını ifade eden Aydan, "İş öyle bir noktaya geldi ki eskiden günlük 200 ya da 400 kilometre yol gidip geliyorduk. Ama bu sene daha verimli ve zamandan kazanmak için her oyuncuya bir ev verildi. Bu da çok önemliydi. Eşyalı evler kiralandı. Ben bunu daha önce hiç görmedim. Teşekkür ediyorum. Bu da alkışlanması gerekin bir şeydir. Zor şartlarda çalışıyoruz." dedi.

Dizideki karakterinin tersine hiçbir zaman siyaseti düşünmediğin ifade eden Aydan, bir bozkırın hikayesi ve 3 gencin uçak uçurmasının kendisini etkilediğini, bu yüzden de gelen dizi teklifine hemen "Evet" dediğini belirtti.

Oyuncu Eyüboğlu ise sanatın her alanının birbirini çok fazla desteklediğini, oyunculuk yaparken müziğin de rolünü çok fazla destekleyebildiğini söyledi.

Söylediği müziklerle ilgili de değerlendirmede bulunan Eyüboğlu, şöyle devam etti:

"Ben müziği hayatımda çok profesyonel bir yere taşımayı düşünmedim çünkü bir şeyler profesyonel yapmaya başladığınızda hobi olmaktan çıkıp ekonomik bir şeye dönüşebiliyor. O da benim deşarj alanımı öldürebilir korkusuyla ben müziği amatör yaptım. Ben şarkı türkü söyledim ama oyunculuk yaparken onu desteklesin diye bunu kullandım. Elime mikrofonu alıp konserler tertipleme gibi bir hayalim olmadı. Arada da böyle şeyler düşünüyorum ama bu konuda çok özgüveni biri olduğumu düşünmüyorum. Hobi olarak kalması beni hayatta besliyor. Amatör olarak kalması iyi olacaktır."

"Annem, küçükken bizi ayağında sallarken bağlama çalan bir kadın" diyen Eyüboğlu, müziğin kulağına zamanında dolduğu için keyifle müzik söylediğini belirtti.

Eyüboğlu, öğrencilerin yoğun isteği üzerine Selami Ferses olarak "Bahçe duvarından aştım" parçasından bir dörtlük seslendirdi.

"Hikayemizi, Anadolu'nun tam ortasından anlatıyoruz"

Oyuncu Feyza Işık da filmi izlerken kendisinin de duygusal biri olarak hem ağladığını hem de güldüğünü belirtti.

"Döndü" karakterini oynarken mümkün olabildiğince nefsini arındırmaya özen gösterdiğini ifade eden Işık, "Çünkü çok özlediğimiz bir karakterdi. Çok üzüyoruz birbirimizi, çok kavga ediyoruz. Hikayemizi, Anadolu'nun tam ortasından anlatıyoruz. Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e çok birleştirici bir öğe. İşimi yapmaktan mutluyum ve keyifle yapıyorum. Biz hikayemizi, özümüzden anlatıyoruz. Ama 40 yıllık medya politikasıyla hepimiz özümüzden çok uzaklaştık. Özünü kaybeden yolunu kaybeder. Dilerim biz hep birlikte yol alabiliriz." diye konuştu.

Yapımcı Ferhat Eşsiz ve senarist Ali Asaf Elmas da öğrencilere dizinin başarısına ilişkin bilgiler verdi.

Gönül Dağı dizisi ekibi, Uluslararası Kar Film Festivali'ne katıldı
Gönül Dağı dizisi ekibi, Uluslararası Kar Film Festivali'ne katıldı
Gönül Dağı dizisi ekibi, Uluslararası Kar Film Festivali'ne katıldı
Gönül Dağı dizisi ekibi, Uluslararası Kar Film Festivali'ne katıldı
Gönül Dağı dizisi ekibi, Uluslararası Kar Film Festivali'ne katıldı

Film Festivali, Gönül Dağı, Trt 1, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Gönül Dağı' dizisi ekibi, Uluslararası Kar Film Festivali'ne katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Gönül Dağı" dizisi ekibi, Uluslararası Kar Film Festivali'ne katıldı - Son Dakika
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