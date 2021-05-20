"Gönül Dağı, gençlere umut ışığı oldu…" - Son Dakika

Dizinin en sevilen karakterlerinden Keriman'ı sanat dünyasının genç ve başarılı isimlerinden Çiğdem Aygün canlandırıyor.

"GÖNÜL DAĞI İNSANLARIN KALBİNE DOKUNAN NAİF BİR HİKAYE"

Eskişehir Sivrihisar'da çekilen, Anadolu bozkırında yaşanan olayları, duygu yüklü, eğlenceli insan portreleri çevresinde işleyen Gönül Dağı'nın bir kasaba hikayesi olduğunu belirten Çiğdem Aygün, "Bu kasabanın içinde güzel insanlar var.Amcaoğulları yeni icadlara imza atıyorlar. Gençlere örnek oluyorlar. Kasabanın diğer insanları arasındaki sevgi, yardımlaşma duyguları çok yoğun. Gönül Dağı naif bir insan hikayesi, insanların kalbine daha iyi dokunuyor ve bu kadar çok seviliyor" diyor.

"KERİMAN GÜZEL BİR DÖNÜŞÜM GEÇİRDİ…"

Temiz kalpli, sevimli, müzik tutkunu, samimi bir Anadolu kızı olan Keriman karakterini canlandırmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Aygün, şöyle devam ediyor: "Canım Keriman! Onu çok seviyorum… Keriman oynanması çok zevkli bir karakter, bir oyuncu olarak oyuncaklı bir karakter… Dürüst, tatlı, bazen naif, bazen öfkeli ama bunun yanında her insan gibi bazı eksik yanları var, yenildiği şeyler var… Mesela onun yenildiği şey de başkalarının gözünden nasıl göründüğü… Aslında hepimizin içinde olan şey gibi… İlk bölümlerde Naciye'leri, Cevriye'leri çatlatmak istemesi, onlardan daha iyi bir düğün yapmak istemesi, hep 'daha'yı istemesi aslında onun yenildiği ve dönüştüğü yer… Tabii daha naif ve sevimli bir yerden olsa da öfke hallerinekapıldı… Ama Keriman'ın hep istediği bir şey vardı aslında mutlu olmak ve bazen onu ararken elimizden kaçırıyoruz… Keriman da belki onu kaçırdı ve sonra tüm yaşadıklarından sonra aslında mutluluğun yanında olduğunu, daha iyi, daha görkemli, daha zengin olmakla alakası olmadığını anladı, güzel bir dönüşüm geçirdi…."

"KERİMAN VE SELAMİ ARASINDAKİ BÜYÜK AŞK… BİRBİRİNİ SEVEN İKİ İNSANA ÇOK FAZLA KARŞI ÇIKILAMAZ…"

Dizide, Selami ve Keriman'ın çok güzel bir ikili olduklarını, hem hal ve hareketleriyle hem de müzik sevdalarıyla izleyicilerin gönüllerinde taht kurduklarını kaydeden Çiğdem Aygün şunları söylüyor:

"Keriman ve Selami birbirlerini çok seviyorlar. Birçok engellerle ve olaylarla karşılaştılar ancak pes etmediler. Sevgilerine inanıp birlikte devam etmeyi seçtiler. Ailelerinin itirazlarına rağmen engellerle amansız bir şekilde savaşarak, kaçarak evlendiler. Bu güzel, büyük aşka, birbirini seven iki insana çok fazla karşı çıkılamayacağını düşünüyorum… Dürüst, samimi, içtenbu çifti izleyiciler de çok sevdi. Selami'nin ve Keriman'ın birlikte söyledikleri türküler de büyük ilgi gördü…"

"GÖNÜL DAĞI GENÇLERE UMUT IŞIĞI OLDU…"

Gönül Dağı'nın özellikle gençlere umut ışığı olduğunu kaydeden Aygün sözlerini şöyle sürdürüyor: "Diziyi izledikten sonra girişimlerde bulunan hayallerindeki icadları gerçekleştirmeye çalışan birçok genç oldu. Bence bu artarak devam edecek. Gönül Dağı örnek oldu, umut ışığı oldu onlara. Cesaret verdi gençlere… "

"ŞEHİR HAYATINI PEK SEVMİYORUM…"

Doğayı çok sevdiğini, doğayı keşfetmeyi, vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirten başarılı oyuncu, "Şehir hayatını pek sevmiyorum. Müzikle ilgileniyorum. Dans etmeyi, yoga yapmayı seviyorum. Beş kızkardeşiz. Çoğumuz sanatla ilgileniyoruz. Ailemiz de bize bu konuda bize destek oluyor…" diyor.