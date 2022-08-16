Gönül Dağı ne zaman başlıyor?

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Gönül Dağı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte, Gönül Dağı yeni sezon hakkında gelişmeler…

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Berk Atan'ın başrolde olduğu dizi bozkırda hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü anlatıyor.

Severek izlenen Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak dizinin Eylül ayı içerisinde yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi bekleniyor.