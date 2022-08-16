Gönül Dağı ne zaman başlıyor? - Son Dakika
Üye Girişi

Gönül Dağı ne zaman başlıyor?

16.08.2022 16:00
Gönül Dağı ne zaman başlıyor?

Heyecanla beklenen Mahkum dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte, detaylar…

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Gönül Dağı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte, Gönül Dağı yeni sezon hakkında gelişmeler…

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Berk Atan'ın başrolde olduğu dizi bozkırda hayallerinin peşinden koşarak tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin öyküsünü anlatıyor.

Severek izlenen Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak dizinin Eylül ayı içerisinde yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

YORUMLAR
500
Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi hangi ilde çekiliyor? Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kimler? Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi hangi ilde çekiliyor? Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kimler?

Gönül Dağı, Soğuk Haber, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Gönül Dağı ne zaman başlıyor? - Son Dakika


Son Dakika
21:28 Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Rachid Ghezzal 3 hafta sahaya çıkamayacak
21:24 Gençlik aşkıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz'ün gelinliği beğeni topladı!
21:12 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı şampiyonluğa ulaştı
21:03 Trabzonspor, Kopenhag'da mücadele ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var
20:07 Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:24 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan siyaset kulislerini birbirine katacak sözler: Yavaş'ı tavsiye etmeye hazırlanıyorlar
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:50 Denizli'de kayıp olarak aranan eski belde belediye başkanının cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 22:01:36. #1.12#
SON DAKİKA: Gönül Dağı ne zaman başlıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement