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"Gönül Dağı" Yeni Sezonuyla Bu Akşam TRT 1'de - Son Dakika

"Gönül Dağı" Yeni Sezonuyla Bu Akşam TRT 1'de

11.09.2021 10:43
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Yayına başladığı ilk günden bu yana izleyicilerin gözdesi olan, her hafta reyting rekoru kırarak başarısını taçlandıran Gönül Dağı'nın yeni sezon ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Yeni sezon çekimlerine İstanbul'da start vererek Eskişehir Sivrihisar'da devam eden Gönül Dağı'na ünlü sanatçı Serkan Kuru da 'Doktor Kenan' karakteriyle katıldı. İstanbul'un incisi Kız Kulesi'nden Dilek'in (Gülsim Ali İlhan) nişanlısı Taner'i (Berk Atan) görüntülü bir şekilde aramasıyla başlayan yeni bölüm çekimlerinde izleyiciler birbirinden ilginç sürprizlerle karşılaşacaklar.

Her bölümde farklı bir karakterin hikayesine odaklanıp olayları onun penceresinden veren Gönül Dağı, yeni sezonda sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerimizle harmanlanmış samimi senaryosu ile izleyicileri hem duygulandıracak hem de yüzlerindeki gülümsemeyi eksik etmeyecek.

'Gönül Dağı' Yeni Sezonuyla Bu Akşam TRT 1'de

Amcaoğullarının girişimcilik maceraları devam edecek…

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtmaya devam edecek. Amcaoğullarının girişimcilik maceraları her bölümde farklı sürprizlerle izleyenlerle buluşacak. Onlar, bu sezon da milyonlarca gence rehberlik etmeye devam ederek onlara girişimcilik kapılarını açtıracak önerilerde bulunacak.

Yapımcılığını Köprü Film'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.

'Gönül Dağı' Yeni Sezonuyla Bu Akşam TRT 1'de

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca ve Zümre Meğreli rol alıyor.

Gönül Dağı'nın yeni yayın dönemi'nde bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek 31. bölümünün özeti ise şöyle:

"Bozkırın çetin şartlarından nasibini alan amcaoğulları icatların gitmesiyle hayatlarında yepyeni bir sayfa açmak zorunda kalmıştır. Ramazan ağıtçılık ve cenaze işlerinin başına geçerken Veysel kaportacılık günlerine dönmüştür. Taner ise un değirmeninde çalışırken bir yandan da icat işlerini devam ettirmeye çalışmaktadır. Öte yandan İstanbul'da olan Dilek, Taner'i de yanına almak için ona bir iş bulmuştur. Taner'in bu teklife cevabı ne olacaktır?

Ramazan, kasabada kalmayı seçip memur olarak çalışmaya başlayan Asuman'la evlenmeyi kafasına koymuştur. Bunun için çılgın bir evlilik teklifi hazırlayacaktır. Ramazan amacına ulaşabilecek midir?

Kasaba halkı, kuraklığın etkisiyle zor günler geçirmektedir. Sular sürekli kesilmekte, bütün kasabalı su bulma konusunda zorluk yaşamaktadır. Bu sorunu çözmek için her yolu deneyen Münir Bey'in ve tüm kasabalının tek umudu amcaoğullarıdır. Taner ve amcaoğulları yeniden bir araya gelip bu sorunu çözebilecek midir?"

Gönül Dağı yeni sezonuyla yarından itibaren her cumartesi saat 20.00'de TRT 1'de...

Gönül Dağı 31. Bölüm Fragmanları:

Link

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Toros Dağları, Girişimcilik, Ali İlhan, Trt 1, Advertorial, Son Dakika

Son Dakika Advertorial 'Gönül Dağı' Yeni Sezonuyla Bu Akşam TRT 1'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Gönül Dağı" Yeni Sezonuyla Bu Akşam TRT 1'de - Son Dakika
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