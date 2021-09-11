Üye Girişi
"Gönül Dağı" yeni sezonuyla bu akşam TRT 1'de - Son Dakika

"Gönül Dağı" yeni sezonuyla bu akşam TRT 1'de

11.09.2021 17:33

Yeni sezon çekimlerine İstanbul'da start vererek Eskişehir Sivrihisar'da devam eden Gönül Dağı'na ünlü sanatçı Serkan Kuru da 'Doktor Kenan' karakteriyle katıldı.

Yeni sezon çekimlerine İstanbul'da start vererek Eskişehir Sivrihisar'da devam eden Gönül Dağı'na ünlü sanatçı Serkan Kuru da 'Doktor Kenan' karakteriyle katıldı. İstanbul'un incisi Kız Kulesi'nden Dilek'in (Gülsim Ali İlhan) nişanlısı Taner'i (Berk Atan) görüntülü bir şekilde aramasıyla başlayan yeni bölüm çekimlerinde izleyiciler birbirinden ilginç sürprizlerle karşılaşacaklar.

Her bölümde farklı bir karakterin hikayesine odaklanıp olayları onun penceresinden veren Gönül Dağı, yeni sezonda sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerimizle harmanlanmış samimi senaryosu ile izleyicileri hem duygulandıracak hem de yüzlerindeki gülümsemeyi eksik etmeyecek.

Amcaoğullarının girişimcilik maceraları devam edecek…

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtmaya devam edecek. Amcaoğullarının girişimcilik maceraları her bölümde farklı sürprizlerle izleyenlerle buluşacak. Onlar, bu sezon da milyonlarca gence rehberlik etmeye devam ederek onlara girişimcilik kapılarını açtıracak önerilerde bulunacak.

Yapımcılığını Köprü Film'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca ve Zümre Meğreli rol alıyor.

Gönül Dağı'nın yeni yayın dönemi'nde bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek 31. bölümünün özeti ise şöyle:

"Bozkırın çetin şartlarından nasibini alan amcaoğulları icatların gitmesiyle hayatlarında yepyeni bir sayfa açmak zorunda kalmıştır. Ramazan ağıtçılık ve cenaze işlerinin başına geçerken Veysel kaportacılık günlerine dönmüştür. Taner ise un değirmeninde çalışırken bir yandan da icat işlerini devam ettirmeye çalışmaktadır. Öte yandan İstanbul'da olan Dilek, Taner'i de yanına almak için ona bir iş bulmuştur. Taner'in bu teklife cevabı ne olacaktır?

Ramazan, kasabada kalmayı seçip memur olarak çalışmaya başlayan Asuman'la evlenmeyi kafasına koymuştur. Bunun için çılgın bir evlilik teklifi hazırlayacaktır. Ramazan amacına ulaşabilecek midir?

Kasaba halkı, kuraklığın etkisiyle zor günler geçirmektedir. Sular sürekli kesilmekte, bütün kasabalı su bulma konusunda zorluk yaşamaktadır. Bu sorunu çözmek için her yolu deneyen Münir Bey'in ve tüm kasabalının tek umudu amcaoğullarıdır. Taner ve amcaoğulları yeniden bir araya gelip bu sorunu çözebilecek midir?"

Gönül Dağı yeni sezonuyla yarından itibaren her cumartesi saat 20.00'de TRT 1'de...

Gönül Dağı yeni sezonuyla bu akşam TRT 1'de

Toros Dağları, Girişimcilik, İstanbul, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Gönül Dağı' yeni sezonuyla bu akşam TRT 1'de - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları 18:01 İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları Beton mikserinin çarptığı evin balkonunda oturan kadın öldü 17:39 Beton mikserinin çarptığı evin balkonunda oturan kadın öldü Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz 17:35 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz
Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu 17:33 Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu Aşı karşıtları İstanbul'da bir araya geldi! Maskesiz kalabalık büyük endişe yarattı 16:55 Aşı karşıtları İstanbul'da bir araya geldi! Maskesiz kalabalık büyük endişe yarattı Alaçatı'daki lüks projenin kaçak bölümleri yıkılacak, içeride Mesut Özil ve Acun Ilıcalı'nın da villası var 16:50 Alaçatı'daki lüks projenin kaçak bölümleri yıkılacak, içeride Mesut Özil ve Acun Ilıcalı'nın da villası var
Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor 15:42 Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 15:18 İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Son Dakika Haberleri
18:12 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor
18:01 İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları
17:48 Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor
17:37 Akşener'in İmamoğlu için yaptığı "Fatih Sultan Mehmet" benzetmesine Bahçeli sessiz kalmadı
17:35 20 çocuğun karıştığı küfürleşme kavgası kanlı bitti! 1 yaralı, 3 gözaltı var
17:34 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz
17:33 WhatsApp'tan "Kara liste" güncellemesi geldi! Çok eleştirilen son görülme özelliği farklı bir hal kazanıyor
17:32 Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu
16:58 Son dakika! Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
16:52 Galatasaray'ın başı sakatlıklarla dertte! Trabzon ve Lazio maçı öncesi moral bozan 3 problem
50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor         
18:12
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor         
17:49
20 çocuğun karıştığı küfürleşme kavgası kanlı bitti! 1 yaralı, 3 gözaltı var 20 çocuğun karıştığı küfürleşme kavgası kanlı bitti! 1 yaralı, 3 gözaltı var         
17:36
WhatsApp'tan WhatsApp'tan "Kara liste" güncellemesi geldi! Çok eleştirilen son görülme özelliği farklı bir hal kazanıyor         
17:34
İstavritin kilo fiyatı 30 liradan, 5 liraya düştü, vatandaş kasayla alıp depoladı İstavritin kilo fiyatı 30 liradan, 5 liraya düştü, vatandaş kasayla alıp depoladı         
17:03
Erdoğan, Bush'la yaşadığı anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar Erdoğan, Bush'la yaşadığı anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar         
16:54
Meksika'da korkunç doğa olayı! Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp Meksika'da korkunç doğa olayı! Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp         
15:44
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti         
15:17
Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi         
14:54
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun         
13:22
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 18:20:01. #1.11#
SON DAKİKA: "Gönül Dağı" yeni sezonuyla bu akşam TRT 1'de - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement