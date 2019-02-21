Gönül'den Simitli Esnaf Buluşması

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, çarşı esnafı ile kahvaltılı programda bir araya geldi. Pişkin Simit Cafe'de gerçekleşen programda başkan adayı Gönül'e AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Esnaf ile istişarelerin yapıldığı görüşmede değerlendirmelerde bulunan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Bizler mahallelerde yerinde denetim yapacağız" dedi.

BÜTÜN PROJELERİMİZİ SİZLERLE KONUŞACAĞIZ

Esnaf ile Yürüyüş Yolu üzerindeki Pişkin Simit adlı işletmede buluştuğu programda değerlendirmelerde bulunan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Yerel seçimlerimizin başta İzmit ve Kocaeli olmak üzere vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çıktığımız bu yolda tek arzumuz ve temennimiz İzmit'in kazanmasıdır. Projesini çizdiğim bu binada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Artık belediye başkanı olarak sizler için birçok projeyi hayata geçireceğiz. Bütün projelerimizi sizlerle mutlaka konuşup tartışacağız" şeklinde konuştu.

ÇÖZÜMLERİ BERABER GELİŞTİRECEĞİZ

Açıklamalarına devam eden Başkan Adayı Gönül, "Bizler mahalle meclisleri yaparken esnaf meclisleri de yapacağız. Sorunlarınızı biliyoruz. Çözümleri de beraber geliştireceğiz. İzmit için en doğrusunu ve en güzelini hep birlikte hayata geçireceğiz. Hiçbir mahallemizi ve esnafımızı birbirinden ayırmadan yolumuza devam edeceğiz. Bunun için gece gündüz demeden çok çalışıyoruz ve mutlaka başaracağız" diye konuştu.

IŞIL IŞIL BİR YENİLENMEYİ ARZU EDİYORUZ

"Sahalardan almış olduğumuz enerji ve heyecan gücümüze güç katıyor" diyerek sözlerine devam eden Gönül, "İzmit'te her mahallenin, her sokağın bir hikayesi var. Bu hikayeleri bilmeden buralarda değişiklikler yapmak kolay değil. Bizler İzmit'i iyi biliyoruz. Esnafımızı ve de tüm halkımızı memnun edecek projelerle geliyoruz. Gece gündüz canlı bir İzmit ve ışıl ışıl bir yenilenmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.