Son Dakika Haberleri: Gönül'den Topçular Muhtarı Yazar'a Ziyaret

Gönül'den Topçular Muhtarı Yazar'a Ziyaret

53 dakika önce

Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, Topçular Mahallesi Muhtarı Nazhanım Yazar'ı ziyaret etti.

Gönül'den Topçular Muhtarı Yazar'a Ziyaret, System.String[]

Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, Topçular Mahallesi Muhtarı Nazhanım Yazar'ı muhtarlık ofisinde ziyaret etti. Muhtar Yazar ile keyifli bir sohbet yapan başkan adayı Gönül'e AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Meclis Üyesi Adayı Aykut Çağlayan ile meclis üyesi adayları eşlik etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Adayı Gönül, "Muhtarlarımız başımızın tacıdır, olmazsa olmazlarımızdır" dedi.

MUHTARLAR BAŞIMIZIN TACIDIR

Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül "Seçimlerimiz ile muhtarlarımızı, azalarımızı, belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimiz seçeceğiz. Bizler halkımızın terazisinin ne kadar hassas olduğunu bilenlerdeniz. Ben demiyoruz, biz kazanalım, İzmit kazansın diyoruz. Muhtarlarımız başımızın tacıdır, olmazsa olmazlarımızdır. Başkan olduğumuz dönemde mahalle meclisleri yapacağız. Sizlerle birlikte hem yerinde yönetim hem de yerinde denetim yapacağız" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:50 Kaynak: Bültenler

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