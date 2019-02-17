Gönül Dostları'yla Türk Müziğine Doydular

Frankfurt Türk Müziği Gönül Dostları Kültür Derneği tarafından düzenlenen konserde Çiğdem Gürdal'ın yanı sıra şef Hasan Nar'ın yönetiminde Gönül Dostları Korosu, minikler korosu, solo sanatçılar Selma Ateş, Tolga Süngücü, Mehmet Seyhan, Vedat Türk, Türkay Verimli, Nimet Keklik, Deniz Zobo,...

Frankfurt Türk Müziği Gönül Dostları Kültür Derneği tarafından düzenlenen konserde Çiğdem Gürdal'ın yanı sıra şef Hasan Nar'ın yönetiminde Gönül Dostları Korosu, minikler korosu, solo sanatçılar Selma Ateş, Tolga Süngücü, Mehmet Seyhan, Vedat Türk, Türkay Verimli, Nimet Keklik, Deniz Zobo, İlyas Turna, Meliha Dikmen, Ebru Özdemir ile Murat Karduz sahne aldılar. Etkinliğe katılanlar, Türk müziğinin sevilen eserlerini sanatçılarla birlikte söylediler.



ÇOCUK KOROSU DA VAR



Frankfurt Türk Müziği Gönül Dostları Derneği Başkanı Selma Ateş, çocukları Türk müziğine kazandırmak için büyük çaba sarfettiklerini söyledi. Derneğin altı yılı geride bıraktığını kaydeden Ateş, "Her yıl büyük bir konserimiz oluyor. Türkiye'den sanatçılar davet ediyoruz. Derneğimiz bünyesinde gençler pop korosu, çocuk korosu da kurduk. Onların da konserleri olacak. Türk Film Festivali'nde 'Yeşilçam şarkıları konseri' gibi, yılbaşı kutlaması gibi farklı temalı konserlerimiz de oluyor. Bu konserlerin hazırlık dönemi, sekiz, dokuz ayı buluyor.



'AMACIMIZ TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK'



Derneğimizin amacı, Türk müzik kültürümüzü yaşatmak, yeni nesille buluşturmak, içinde bulunduğumuz toplumu tanımak, yetenekli insanlarımıza entrüman çalmalarını öğretmektir. Şan dersleri vererek icracı, müzisyenler yetiştirmektir. Almanya'da Türk müzik akademisi, konservatuarının olmaması, bizim bu misyonu üstlenmemize sebep oluyor. Biz vatandaşlarımız, gençlerimiz geleneklerimizden uzaklaşmasın istiyoruz. Çocuklarımızın kulakları, kendi müziğimize alışsın istiyoruz. Onlar da çok hevesliler. Sanat müziği korosu olmasa bile pop korosuna kazanmak çabası içindeyiz. Müzik, gençlik çalışmalarına, sosyal faaliyetlere çok emek veriyoruz. Güzel alkışlar, bütün yorgunluklarımızı alıp götürüyor" dedi.

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