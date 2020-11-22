Gönül eğlenmek ister, günler bahane

Şu an okumakta olduğunuz bu hafta sonu ekindeki görevlerimden biri, Türkiye ve dünyadaki özel gün ve haftaların takibini yapmak... Bu görevi aldım ve pek çok kaynaktan özel günleri takibe başladım. O gün bugündür de şaşkınlıklar içinde, kiminin uydurma olduğunu düşünmekten kendimi alamadığım birtakım özel günlerin varlığını öğreniyorum! Öyle ki, pazartesi toplantılarımızda bazı özel günlerden bahsettiğimde bizim ekip, kendileriyle dalga geçtiğimi düşünüyor. Onları kim suçlayabilir ki bazılarını gülmekten söyleyemiyorum bile... Yok 15 Kasım Buzdolabını Temizle Günü, 16 Kasım Ayınla Parti Yap Günü, 24 Kasım Amcalarımız Maymundur Günü...

Şimdi sizinle yıl boyunca kutlanan enteresan bazı özel günleri paylaşalım. Bu zor günlerde sizi bir nebze olsun gülümsetecek bu 'özel' günlerin pek çoğunu ilk kez duyacaksınız.

Kutlaması imkansız olanlar

Sarılma günüymüş, çikolatalı kurabiye günüymüş, sözlük, Ninja, origami günüymüş saygı duyuyorum. Meraklıları coşkuyla kutlasın. Öte yandan pek bir hoşuma gidenler var. Mesela 17 Ocak Yeni Yıl Kararlarından Vazgeçme Günü tam benlik zira yapı olarak pek istikrarlı sayılmam ve bu bahane işime gelir: "Tamam diyeti bıraktım ama sor bir neden?" 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü, 4 Ocak Spagetti Günü, 5 Ocak Çırpılmış Krema Günü, 9 Şubat Pizza Günü... Veee en sevdiklerim: 7 Nisan Ev İşi Yok Günü ile 10 Ağustos Tembellik Günü; bunları hakkını vere vere öyle bir kutlarım ki, dünya şaşar.

9 Mart AŞ Bunları Artık Günü, 15 Ekim Homurdanma Günü, 12 Ekim Uluslararası Sinirden Çığlık Atma Günü, 17 Kasım Sosyal Medyada Arkadaşlıktan/Takipten Çıkarma Günü... Bunlar da içimdeki huysuza hitap ettiği için benden tam puan aldı. Fakat esas aklıma takılanlar nasıl kutlamak gerektiğini bilemediğim günler...

3 Ocak, ABD'de Ulusal Pipet Günü. Üstelik 1888'de kağıt pipetin patentinin alınmasından bu yana ülkece kutlanıyor. Yani kutlayacak başka icat yok muydu? Bence mandal insanlık için daha faydalı mesela!

28 Şubat, ABD'de Halka Açık Alanda Uyuma Günü. İnsan şüpheleniyor kim önerdi bunu, ertesi gün de Dünya Hırsızlar Günü mü acaba?

15 Mart Brütüs Günü, ne yapalım, en yakın arkadaşımıza komplo mu kuralım?

16 Nisan İşe Pijamalarınla Git Günü, pandemi öncesi anlamlıydı belki, artık bize her gün 16 Nisan.

9 Mayıs herkesi ilgilendiriyor. Alın evdeki tek çorapları elinize, buluşun arkadaşlarınızla, Kayıp Çorapları Anma Günü'nde yas tutun...

17 Haziran Sebzelerini Ye Günü... İşte annelerin elinde brokoliyle bekledikleri gün. Yer misin yemez misin!

18 Ağustos Kötü Şiir Günü. Şiir yazabildiğini sanan arkadaşlarınızı kutlayın; bugün senin günün kardeşim, kalemine sağlık! Bana "Ve yeryüzünün meleğidir" diye biten şiiri yazıp hayattan soğutan eski sevgilime de buradan selam olsun...

Bir de komik olmaktan öte imkansız günler var: 22 Ocak Kedinizin Sorularına Yanıt Verme Günü... 7 Kasım Bir Ayıya Sarıl Günü... Bunu ciddiye alan kaç kişi hastanede acaba?

Hadi yukarıda yazdıklarım bilinen ama resmi olmayan günlerdi, peki Birleşmiş Milletler'in (BM) kabul ettiği şu günlere ne diyeceksiniz: 21 Mayıs Uluslararası Çay Günü, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü, 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü, 23 Haziran Uluslararası Dullar Günü, 11 Aralık Uluslararası Dağ Günü... Peki göllerin ne günahı var; onların farkına varmayalım mı? Dullar derken, bekar değil mi onlar? Neden pilates değil de yoga? Kafamda deli sorular...

Bir de 9 Ekim Dünya Posta Günü, 21 Kasım Dünya Televizyon Günü ya da 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nün önemini küçümsemiyorum ama biraz çağın gerisinde değil mi? Artık bir internet günü, e-posta günü kutlamamız gerekmez mi?

Tuvalet Günü deyip geçme

Eğlence bir yana, bazı günler ilk duyduğunuzda komik gelse de önemli. Birleşmiş Milletler'in 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü de önce insana "Ama, neden?" dedirtiyor. Oysa 2 milyarı aşkın insan, tuvalet ihtiyacını hijyenik şartlarda karşılayamıyor.

12 Haziran Sevme Günü, Sevgililer Günü varken lüzumsuz diyebilirsiniz. Ama dinleyin... 1967'nin 12 Haziran'ında ABD Yüksek Mahkemesi ırklar arası evliliği yasaklayan tüm kanunları hükümsüz kıldı ve Richard Loving'le Afro-Amerikalı nişanlısı Mildred, Washington'da evlendiler. Ama yaşadıkları Virginia bu yasağı hala uygulayan birkaç eyaletten biriydi ve çifte kamu haysiyetine zarar verdikleri için dava açıldı. Konuya dönemin başsavcısı Robert F. Kennedy el attı. Manşetlere çıkan dava sonunda, çiftin evlilikleri tüm eyaletlerde kabul gördü. Aşkın kazandığı günü kutlamayalım mı?

21 Kasım Dünya Merhaba Günü, her türlü anlaşmazlığın iletişimle çözülebileceğini hatırlatmak için 180 ülkede kutlanıyor. 3 Aralık Kafamızın Üzerinde Bir Çatı Günü'yse dünyadaki 100 milyon evsiz insanı hatırlamamız için... Son olarak 31 Aralık Kararını Ver Günü... Ben de 2020'yi bitirirken, yepyeni bir gün ilan etmeye karar verdim. Tüm bunları okuduktan sonra 'Hiçbir şey günü' ilan edecektim ki meğer 1973'ten beri ocak ayının 16'sında hiçbir şey yapmayarak kutlanıyormuş.