Gönül Elçileri Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanları andı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gönül Elçileri topluluğu, İstanbul'da 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişiyi andı.

Üniversite öğrencilerinden oluşan Gönül Elçileri, Beşiktaş'taki terör saldırısının yıl dönümü nedeniyle İki Nisan Polis Merkezini ziyaret etti, polislere karanfil verdi.

Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün ve merkez amiri Muhammet Satılmış'ın karşıladığı Gönül Elçileri, saldırıda şehit olan emniyet mensupları için başsağlığı dileklerini iletti.

Terör saldırısının yaşandığı sırada Vodafone Arena Stadı'nda görevli olduğunu belirten Eyigün, hain saldırıda şehit olanlara rahmet diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Satılmış, öğrencilerle sohbet ederek duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Gönül Elçileri Koordinatör Yardımcısı Hasan Hakan, terör saldırılarının üzerinden yıllar geçse de acıların unutulmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz duygu yüklü ziyaret, şer odaklarına devlet-millet şuurunun asla bölünmeyeceğinin en somut göstergesidir. Bu vesileyle terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatan evlatlarına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Gönül Elçileri, daha sonra kentteki polis noktalarını da ziyaret ederek, polislere karanfil verdi.