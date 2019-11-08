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Son Dakika Güncel Gönül elçileri çocuklarla buluştu

Gönül elçileri çocuklarla buluştu

7 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Van Gönül Elçileri topluluğu, Hüsrevpaşa İlkokulunda etkinlik gerçekleştirdi.

Gönül elçileri çocuklarla buluştu, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Van Gönül Elçileri topluluğu, Hüsrevpaşa İlkokulunda etkinlik gerçekleştirdi.

Öğrencilerin keyifli bir gün geçirmesini sağlayan gönül elçileri, farklı yaş gruplarındaki çocukların kaynaşmalarını ve koordinasyon becerilerini geliştirecek oyunlar oynadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, toplum yararına olan ve rol model sayısını arttıracak farklı aktiviteler düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.

Çocukların yüzlerindeki heyecanı ve öğrenmeye olan heveslerini gördükçe çalışma azimlerinin arttığını belirten Eldemir, "Gönüllülerimizle bundan sonra da toplumun farklı kesimlerinde farklı çalışmalar yaparak ortak bir fayda ve iyilik hareketi amaçlamaya devam edeceğiz. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Gönül Elçileri, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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