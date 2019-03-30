Gönül Elçileri, Gercüş'te
23 dakika önce
Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi ve Batman gönül elçileri temsilcisi Ebru Şahin, kaymakam eşleriyle Gercüş ilçesini ziyaret etti.
Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi ve Batman gönül elçileri temsilcisi Ebru Şahin, kaymakam eşleriyle Gercüş ilçesini ziyaret etti.
Şahin, beraberindeki kaymakam eşleriyle Gercüş Belediyesi Bilgievi ve Kadın Kültür Merkezini ziyaret ederek, kadınlarla bir araya geldi.
Arıca köyünde bulunan Arıca İlkokulunu da ziyaret eden Şahin, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi, Arıca köyü taziyevinde kadınlara yönelik düzenlenen "Kadın Kanserleri ve Tarama Yöntemleri" konulu programa katıldı.
Programda, İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından kadınlara yönelik sağlık taraması yapıldı, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:37 Kaynak: AA
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