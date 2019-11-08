Gönül Elçileri, gönüllere dokunmaya devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Van İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Van Gönül Elçileri Topluluğu, toplum yararına olan çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.



Hüsrevpaşa İlkokulunda bir dizi faaliyetlerde bulunan Gönül Elçileri; çocukların fiziksel, bilişsel ve ruhsal gelişimlerini destekleyici faaliyetlerde bulunarak keyifli ve verimli bir gün geçirdi. Çocuklarla birlikte tanışma ve buz kırıcı etkinliklerle farklı yaş gruplarındaki çocukların kaynaşmalarını sağlayan Gönül Elçileri, ardından grup dinamiği ve koordinasyon becerilerini geliştirecek oyunlar oynadı. Oldukça neşeli geçen etkinliğin bir diğer bölümünde ise parkur oyunları oynayan gönüllüler, gün sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çekerek okuldan ayrıldılar.



Etkinlikle ilgili konuşan Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı ve Van Gönül Elçileri Projesi Çocuk Hizmetleri Koordinatörü Cahit Eldemir, "Toplum yararına olan ve rol model sayısını arttıracak farklı aktiviteler düzenlemeye bugün de Hüsrevpaşa İlkokulunda devam ediyoruz. Çocukların yüzlerindeki heyecanı ve öğrenmeye olan heveslerini arttırdığımızı gördükçe yaptığımız işin devamını arzuluyoruz. Gönüllülerimizle birlikte bundan sonra da toplumun farklı kesimlerinde farklı çalışmalar yaparak ortak bir fayda ve iyilik hareketi amaçlamaya devam edeceğiz. Bu etkinlikte emeği geçen Gönül Elçilerime, Toplum Gönüllüleri Van Koordinatörlüğüne ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına, ayrıca bizlere bu etkinliği gerçekleştirme imkanını sağlayan Okul Müdürü Burhan Kırıcı Hocama ve Sınıf Öğretmeni Öznur Ertaş Hocamıza teşekkür ederim" dedi. - VAN