Gönül Elçileri kırsal mahallelerde vatandaşın derdini dinliyor - Son Dakika

Gönül Elçileri kırsal mahallelerde vatandaşın derdini dinliyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Elçileri ekibi ile şehir merkezindeki esnafın yanı sıra kırsal mahallelerde de esnafla ve vatandaşlarla temas kurarak talep ve önerilerini dinliyor, 'gönül belediyeciliği' anlayışını Süleymanpaşa'nın her karışına ulaştırıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Elçileri ekibi ile şehir merkezindeki esnafın yanı sıra kırsal mahallelerde de esnafla ve vatandaşlarla temas kurarak talep ve önerilerini dinliyor, 'gönül belediyeciliği' anlayışını Süleymanpaşa'nın her karışına ulaştırıyor.

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Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve şehrin her kesimi ile doğrudan iletişim kurarak belediye ile vatandaş arasında köprü görevi üstlenen Gönül Elçileri, şehir merkezinde olduğu kadar kırsal mahallelerde de faaliyet gösteriyor.

Kırsal mahallelerde esnafla ve köy kahvelerinde vatandaşlarla sohbet eden, Süleymanpaşa Belediyesinin köylere yönelik proje ve çalışmaları ile ilgili bilgi veren, talep ve önerileri not alarak ilgili birimlere ileten Gönül Elçileri, Süleymanpaşa Belediyesinin gözü, kulağı olarak önemli bir işlev üstleniyor. Gönül Elçileri aynı zamanda Süleymanpaşa Belediyesinin hizmete erişmede fırsat eşitliği oluşturan birimi olarak göz dolduruyor. Hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran Gönül Elçileri, kamu-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde işlemesine büyük katkı yapıyor.

Belediye hizmetlerini anlatıyor

Süleymanpaşa'nın bütün kırsal mahallelerini tek tek dolaşan Gönül Elçileri, dükkan ve kahvehanelere Süleymanpaşa Belediyesi aylık tanıtım ve bilgilendirme bültenini de elden ulaştırarak belediye hizmetlerinin tanıtımını da yapıyor. Salgının en yoğun olduğu dönemde esnafla sürekli iletişim halinde olan, salgınla mücadele ile ilgili bilgilendirmede bulunan, dezenfektan ve maske temin eden Gönül Elçileri ekipleri, salgının şiddetinin azalması sonrasında da kırsal mahalleler ağırlıklı olmak üzere çalışmalarına devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Halkla İlişkiler, Gönül Elçileri, Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gönül Elçileri kırsal mahallelerde vatandaşın derdini dinliyor - Son Dakika

Son Dakika

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