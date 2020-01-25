Gönül Elçileri Projesiyle minik kalplere dokunmaya devam ediliyor - Son Dakika

Sevim Karaloğlu öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün koordinesiyle yürütülen Gönül Elçileri Projesi minik kalplere dokunmaya devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve ülke genelinde uygulanan Gönül Elçileri Projesi, Antalya'da 2016 yılından beri Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu'nun öncülüğünde sürdürülüyor. Gönül Elçileri Projesi kapsamında farklı yaş gruplarına göre hazırlanan etkinlikler de çocukların ilk durakları Atlı Polis Birliği oldu. Köpük gösterileri ve animatörler eşliğinde yapılan etkinlikte çocuklar gün boyu eğlencenin tadını çıkarttı. Ardından dinopark'ı aileleriyle ziyaret eden çocuklar kendileri için hazırlanmış balonlar ile kapıda karşılandı. Çocuklara palyaço ve sihirbaz gösterileri sunan Dinopark çalışanları sonrasın da ise aile ve çocuklara park içerisinde bulunan dinozor türlerini anlattı.



Öğrencilerin yarıyıl tatillerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için düzenlenen programlara Funtastik Park etkinlikleri ile devam edildi. Funtastik Park'ta survivor oyun alanları ile enerjilerini atan çocuklar ve aileleri mutlu bir şekilde günü tamamladılar.



700 ailenin gönül kapısı çalınıyor



Antalya'da bin 300 öğrenci ve 700'e yakın aileyle sürdürülen proje kapsamında, sömestr tatilinin dördüncü organizasyonunda bir araya gelen çocuklar ve aileler eğlenceli bir gün geçirdi. Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Sevim Karaloğlu, tüm çocuklarla tek tek ilgilenerek, sohbet etti. Kar Dünya'sını da ziyaret eden çocuklar karda kayarak gönüllerince eğlendiler. Etkinlikler boyunca çocuklarla bire bir ilgilenen Sevim Karaloğlu, etkinlik sonunda programa katılan çocuklar ve ailelerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gönül Elçileri Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikler yarıyıl tatili boyunca düzenlenmeye devam edecek. - ANTALYA