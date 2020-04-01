Gönül Elçileri sağlık çalışanlarını unutmadı - Son Dakika
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Gönül Elçileri sağlık çalışanlarını unutmadı

7 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Gönül Elçileri ekibi evlerinde hazırladıkları pasta ve börekleri sağlık çalışanlarına gönderdi.

Gönül Elçileri sağlık çalışanlarını unutmadı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Gönül Elçileri ekibi evlerinde hazırladıkları pasta ve börekleri sağlık çalışanlarına gönderdi.


Kızıltepe Gönül Elçileri ekibi, geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi doğrultusunda, evlerinde yaptıkları pasta ve börekleri paketleyerek yaşlılara ulaştırmıştı. Kızıltepe Gönül Elçileri bu sefer de sağlık çalışanları için börek ve pasta yapıp Kızıltepe Devlet Hastanesine gönderdi.


Kızıltepe Gönül Elçisi olan Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam da yaptığı pastaları Kızıltepe'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi aracılığıyla sağlık çalışanlarına gönderdi. Dilek Çam, "Bizler kurallara uyuyoruz evimizdeyiz. Bizler de Kızıltepe Gönül Elçileri olarak neler yapabiliriz diye düşündük. Geçen hafta evinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılarımıza kurabiyeler hazırladık. Bu hafta da fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımız için bir şeyler yaptık. İnşallah mutlu olurlar" dedi.


Sağlık çalışanı Arda Mavidemir de "Kızıltepe Gönül Elçilerinin sağlıkçıları düşünerek evde yaptıkları pasta ve kurabiyeleri bize gönderdi. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu. - MARDİN

Gönül Elçileri, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:34 Kaynak: İHA

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