Gönül Elçileri salgın döneminde de esnafın yanında - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde çalışmaları sürdürülen Gönül Elçileri projesi, salgın döneminde de belediye ve vatandaş arasında köprü görevi görmeye devam ediyor. Gönül Elçileri, Süleymanpaşa Belediyesinin aylık bültenini ilçe merkezindeki esnafa takdim ediyor, talep ve önerileri dinleyerek ilgili birimlere iletiyor.

Kapı kapı dolaşarak Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin tanıtımını gerçekleştiren Gönül Elçileri, aynı zamanda esnafın ve vatandaşın dilek ve şikayetlerini not ederek ilgili müdürlüklere ulaştırıyor. Taleplerin yerine getirilmesi ile ilgili süreçleri de takip eden Gönül Elçileri, esnafı ve vatandaşları bilgilendiriyor.

Proje kapsamında çarşı esnafına ziyarette bulunan Gönül Elçileri ekipleri, Süleymanpaşa Belediyesinin aylık bültenini esnafla paylaşarak talep ve beklentileri dinledi, salgın tedbirlerini hatırlatarak, Süleymanpaşa esnaftan gelen taleplerin Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren Ak Çözüm Merkezi'ne iletildiği ve sürecin takibinin yapılarak esnafa bilgilendirmede bulunulduğu belirtilirken, salgın günlerinde zor zamanlar geçiren Süleymanpaşa esnafına yalnız olmadıkları, Süleymanpaşa Belediyesinin gönül elinin yanlarında olduğu mesajı iletildi. - TEKİRDAĞ