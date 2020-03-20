'Gönül Elçileri' vatandaşları korona virüsüne karşı bilgilendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Gönül Elçileri' vatandaşları korona virüsüne karşı bilgilendirdi - Son Dakika

'Gönül Elçileri' vatandaşları korona virüsüne karşı bilgilendirdi

6 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi'nin "Gönül Elçileri" projesi tüm hızıyla devam ediyor.

'Gönül Elçileri' vatandaşları korona virüsüne karşı bilgilendirdi, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi'nin "Gönül Elçileri" projesi tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler tüm dünyayı saran korona virüsüne (Covid-19) karşı vatandaşları bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.


Korona virüsüne karşı önlem almak üzere Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürlerini vatandaşlara dağıtan "Gönül Elçileri", virüsün ne olduğu, nasıl bulaştığı, belirtileri, korunma yolları ve belirtiler varsa yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.


Korona virüsü hakkında vatandaşların sorularını da yanıtlayan "Gönül Elçileri" broşürleri ve paylaşılan bilgileri vatandaşların aileleri ile paylaşmasını, virüsten etkilenmemek için Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen tedbirler konusunda da hassasiyet göstermelerini istedi.


Başkan Yüksel'den birlik mesajı


Korona virüsüne karşı belediyenin tüm birimlerinin seferber edildiğini belirten Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Şehrimizin birçok noktasında bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Zabıtamız, sağlık işlerimiz, temizlik işlerimiz, gönül elçilerimiz tüm birimlerimiz görevinin başında. Şehrimizle adeta bir bütün olduk. İnşallah hep beraber bu birliğin gücü ile virüsü de başımızdan def edeceğiz. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Gönül Elçileri, Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:17 Kaynak: İHA

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