Gönül elçilerinden bedensel engelli sporculara destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı" kapsamında kurulan Van Gönül Elçileri topluluğu, yeni sezona hazırlanan Van Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü (BESK) takımının antrenmanını izledi.

Farklı meslek gruplarından ve üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllüler, proje koordinatörü Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'in öncülüğünde anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Gönül elçileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalan farklı yaş gruplarındaki 15 çocukla Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) takımının antrenmanına katılarak yeni sezon öncesi takıma destek verdi.

Antrenmanın ardından farkındalık oluşturmak amacıyla sporcularla maç yapan gönül elçileri ile çocuklar, yeni sezonda da takımın en büyük taraftarları olacaklarını iletti.

Çocukların empati gibi bazı temel değerler eğitimini yalnızca teorik olarak değil, gerçek hayatta karşılığı olacak şekilde edinmelerinin önemli olduğunu belirten Eldemir, "Bu konuda onlara rol model olmamız gerekiyordu. Sporun yalnızca belirli dallarıyla değil, emek ve özveri isteyen diğer dallarının da bulunduğunu, başarmak için isteğin ve çalışmanın en değerli unsurlar olduğunu anlatmak için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Bizleri konuk eden ve ilgisini eksik etmeyen Van BESK Başkanı Hanefi Baykara'ya da teşekkür ederim. Gönül elçilerimiz de 'çocuklar için değil, çocuklarla birlikte' sloganıyla hareket ederek toplum yararına çalışmalar yapmaya devam edecek." diye konuştu.