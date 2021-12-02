Gönül Elleri Çarşısı'ndan kadına şiddet için farkındalık etkinliği - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, son günlerde artan kadına şiddet olayları için farkındalık çalışması başlattı. Tuzla'nın 17 mahallesine kurulan semt pazarlarında ve Tuzla Marina'da bulunan 7'den 70'e tüm vatandaşlara broşür ve rozet verildi.

Son günlerde artan kadına şiddet olayları için farkındalık çalışmaları artıyor. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Aileyi Güçlendirme Komisyonu, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadın Koordinasyon Merkezi iş birliği ile kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek için özel bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Tuzla'nın 17 mahallesine kurulan semt pazarlarında ve Tuzla Marina'da stantlar kurularak 7'den 70'e tüm vatandaşlara broşür ve rozet dağıtıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı da Tuzla Marina'da düzenlenen etkinliğe katıldı. Fatma Yazıcı, Tuzla Marina'da bulunan vatandaşlara rozet taktı. Ayrıca Gönül Elleri Çarşısı'nın 4 bin 500 kadın kent gönüllüsü de Tuzla'nın 17 mahallesinde kurulan semt pazarlarına giderek hem vatandaşlar ile sohbet edip hem de rozet ve broşür dağıttılar. Yapılan çalışmalar ile kadına şiddet konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor.