Gönül Elleri Çarşısı, Organik Pazar'da ekolojik ürünler ile yerini aldı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Ekolojik Pazarı, sağlıklı hayat ile doğal bir yaşam için özünde doğa sevgisi ve çevreye saygı olan anlayışıyla Tuzla Belediyesi Organik Ürün Çarşısı içindeki yerini aldı.

Ev kadınlarının aile ekonomisine katkı sağlaması amacıyla, kendilerinin hazırladığı el emeği ürünler ile organik ürünlerin satılacağı "Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Ekolojik Pazarı" törenle açıldı. Düzenlenen törene Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte Gönül Elleri Çarşısı'nın gönüllüleri katıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kurdele kesiminin ardından organik ürünleri tek tek gezerek satılacak ürünleri inceledi. Ekolojik pazarda satılacak ürünlerden elde edilecek gelirler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Ayrıca "Atıksız Yaşamdaki Rolümüz" sloganı ile plastik ürünlerden kurtulmak için tahta kaşık, doğal sabunlar, kimyasal kullanılmadan üretilen balmumu kremler ve kişisel bakım ürünleri de satışa sunulacak. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı yetkilileri tarafından Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı'ya üzerlerinde isimlerinin ilk harflerinin yazılı olduğu termos ve termos kılıfı hediye edildi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Ekolojik Pazar, Tuzla Belediyesi'nin 10 yılı aşkın bir süredir hizmet veren 4 bin 300' den fazla kadın kent gönüllüsü olan, gönül ellerinin bir organizasyonu ve çalışma ürünü. Buradaki amaç şu, Gönül Elleri'nin amacı zaten ihtiyaç fazlasıyla ihtiyaç sahibini buluşturmakken, komşusu aç yatarken kendisi tok yatan bizden değildir diyen bir medeniyetin evlatlarıyla, veren el alan elden üstündür düşüncesiyle kurulmuş olan ve engellisi yetimi kimsesi yaşlısı dulu sosyolojik dezavantajlı tüm kesimleri bir araya toplayıp 12 komisyonda çalışan bir çalışma grubumuz. Kadın kent gönüllerimiz yaptığı çalışmalar burada çok çalışma yapıyorlar, onları anlatmakla bitirmek mümkün değil. Ama bugünkü çalışmanın özünde şu var, bu ekolojik pazarın asıl amacı doğaya ve çevreye çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız dünyanın daha temiz daha yaşanabilir daha sürdürülebilir bir yaşamın oluşturabilmesi için geri dönüşümü kolay olan ürünlerin kullanımına yönelik, onu kullandırılmasına yönelik hem teşvik hem de üretimi konusunda bir çalışma. Buradaki yapılan ürünlerde özellikle de en çok dikkati çekilen karbondioksit emisyonuna ve çevreye zararlılık açısından düşünülen plastik alüminyum folyo ve buna benzer. Petrol ve petrol ürünü ve fosil yakıtlarla beraber taşınması üretilmesi ve son kullanıma kadar gelinen süreçlerde üretim ve tüketim aşamalarında karbondioksit emisyonuna ve çevreye zararlılık açısından ve geri dönüşümü mümkün olmayan 150-200 yıla vuran süreler içinde ancak yok olabilen ürünlerden kurtarabilmek. Alüminyum folyo yerine doğal kullanılabilen pamuk ve benzeri ürünlerin kullanılması bu çok önem arz ediyor. Bunun yerine pet şişeler yerinde daha doğal ürünlerin kullanılması, cam kullanılması, kilden yapılan güveçlerin kullanılması ve birçok pamuklu ürünler ve bal mumundan ürünler yaparak da yine burada mutfakta, özellikle de kadınların kullandığı mutfaktaki birçok çevreye zararlı olan, doğanın emisyonu zor olan ürünler yerine daha kolay geri dönüşüm olabilen organik ürünlerde bu işi başarabilmek. Burada ki amaç da bu. Şu anda yapılan işlerle de çok güzel ürünler elde etmişler, kendilerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. 26 bine yakın aileyi takip ediyoruz, ama bunların içerisinde çok mağdur olan ailelerin, maske üretiminden tutun bugünkü ürünlerin tamamını da üreten yine mağdur aileler. Dolayısıyla bu ürünlerin satılmasıyla birlikte aslında o mağdur ailelerinden olan hanımefendiler, onlar üretiyorlar satıyorlar ve evlerine bir ekonomik katkı sağlıyorlar" dedi.

Gönül Elleri Çarşısı'nda Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Sorumlusu olan Mine Yücedağ, "Buradaki asıl amaç sadeleşmek, ileri ki nesillere çöp bırakmamak, yeteri kadar dengeli beslenmek, doğal beslenmek. Tuzla kadınları olarak Tuzla Gönül Ellerinde gönüllü çalışmaktayız. ve bizler de üretebilen kadınlarımıza destek olma adına, daha önce de zaten satışlarımız vardı. Bu satışlara ek ve destek olma adına organik pazarda yer belirledik" dedi. - İSTANBUL