"Gönül gözü"nü müzik kulağıyla birleştiren genç yetenek: İrem Fitöz

Yalova'da henüz 7 yaşındayken ağlama krizleriyle gittiği okulda piyano yeteneği keşfedilen İrem Fitöz (14), duyduğu her parçayı çalabilmesi ve üstün performansıyla geleceğin önemli piyanistlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Nihal-Serkan Fitöz çifti, müziğe olumlu tepkiler veren yüzde 90 görme engelli ve otizmli kızları İrem'i 7 yaşına geldiğinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İbn-i Sina Özel Eğitim Uygulama Okuluna götürdü.

İlk günlerinde ağlama krizlerine tutulan, korkuyla geldiği okulda ancak telefon melodileriyle sakinleştirilebilen İrem'in hayatı, öğretmeni Sibel Altan'ın müziğe olan yatkınlığını keşfederek meslektaşı Çetin Mutluer'e götürmesiyle ayrı boyut kazandı.

Öğrencisinin duyduğu telefon melodilerini klavyede çaldığını gören müzik öğretmeni Mutluer'in, Braille alfabesini kullanarak klavye tuşlarında yaptığı değişikler, küçük kızın müzik tutkusunu başka bir aşamaya taşıdı. Okula kendisi için hediye edilen piyanoda öğretmenleri sayesinde kısa sürede ilerleyen İrem, Yalova'da birçok piyano dinletisi sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 2016'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mini konser veren İrem Fitöz, 2018'de Yalova Çocuk Korosunun piyanistliğini yapmaya başladı.

Dünyaca ünlü piyanistlerin çaldığı eserleri kolaylıkla icra edebilen, duyduğu her parçayı kısa bir sürede pinyanonun tuşlarına dokunarak seslendiren İrem, azim ve gayretle hiçbir başarının imkansız olmadığını kanıtlıyor.

İrem Fitöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyanoda iyi bir eğitim almak istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetinde konserini izleyen birisinin kendisine piyano hediye ettiğini belirten Fitöz, "Çok mutluyum. İleride Fazıl Say gibi piyano çalmak ve onunla sahneye çıkmak istiyorum. İnşallah sesimi duyar. O yüzden piyanoda daha iyi bir eğitim almak istiyorum." dedi.

Turkcell firmasınca kendisine büyük destek sağlandığını anlatan başarılı piyanist, bazı sanatçılarla sahneye çıktığını dile getirdi.

"Böyle yetenekler 100 binde bir denk geliyor"

Okulun müzik öğretmenlerinden Çetin Mutluer de İrem'in ellerinden tutan ve müziğe yatkınlığını keşfeden meslektaşı Altan'a teşekkür etti.

İrem'i klavyenin başına oturttuğunda duyduğu ezgileri sağ elini kullanarak mükemmel şekilde çalabilmesini hayranlıkla izlediklerini belirten Mutluer, "Bu tür okullarda böyle yetenekler 100 binde bir denk geliyor. Çalmaya başlayınca diğer elini de kullanması için çaba gösterdim. Allah'tan gelen bir yeteneği olduğu için gösterdiğim her şeyi anında kapmaya başladı. Piyanoya daha hakim kişilerle çalışırsa dünyaca ünlü bir piyanist olacağına inanıyoruz. Bir Fazıl Say, İdil Biret gibi sanatçı olabilir." dedi.

Mutluer'den sonra İrem'i çalıştıran müzik öğretmeni Şeyda Gül Zaman ise onun "mutlak kulak" denilen önemli bir özelliği olduğuna dikkati çekti.

İrem'in duyduğu her müziği 10 saniye gibi kısa bir sürede çalabildiğini söyleyen Zaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben okuldaki derslerde İrem'e yetemiyorum çünkü onun çaldığı parçaların notasını takip etmek benim için bile zor ama o tamamen hepsini çalabiliyor. Sadece ufak tefek dokunuşlarla birtakım müdahalelerde bulunabiliyorum. Tamamen müdahalede bulunabilecek kadar piyano bilgim yok. Biz bu kadar yapabiliyoruz. Bundan sonra teknik olarak destek verebilecek birileriyle çalışması gerekiyor. Bu konuda çok fazla girişimde bulundum. İrem'i nereden çağırsalar oraya götürdüm. Elimden geldiği kadar bağlantı kurdum. Bu konuda iki senedir Turkcell bize çok yardımcı oluyor."

"Bu kadarını biz de beklemiyorduk"

Anne Nihal Fitöz, kızının 2 yaşından 5 yaşına kadar sürekli müzik dinlediğini, televizyonda müzik kanallarının sürekli açık olduğunu belirtti.

Okulda yeteneği fark edildikten sonra bu kadar ilerleyeceğini kendilerinin de beklemediğini dile getiren Fitöz, "İlk çalmasını duyduğumda çok şaşırdım çünkü İrem klavyeyi tek eliyle kullanıyordu. Bir yıl sonra okul başladığında İrem için okula piyano aldılar. Bir eliyle piyano, diğer eliyle org çalıyordu. Haberi yapıldıktan sonra İrem için eve de bir piyano hediye edildi. Evde de olunca kendisini daha da geliştirdi. Alkış sesi duyduğunda inanılmaz mutlu olan bir çocuk." diye konuştu.

Kızının başarılarından büyük mutluluk duyduğunu anlatan Fitöz, bu işin uzmanlarından eğitim alması halinde daha iyi yerlere geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.