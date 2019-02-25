Gönül, "Hep Birlikte Kazanalım"

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, 28 Haziran Mahalle Muhtarı Mukadder Mengül'ü ziyaret etti. Başkan adayı Gönül'ün yapmış olduğu ziyarete ise AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Meclis Üyesi Adayı Aykut Çağlayan ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan başkan adayı Gönül, "Ben değil, biz kazanalım, İzmit kazansın diyoruz" dedi. Başkan adayı Gönül, muhtarlık ziyaretinin hemen ardından bölgedeki esnafı gezerek, hayırlı işler diledi.

MUHTARLARIMIZ BAŞIMIZIN TACIDIR

Yapmış olduğu ziyaretlerde değerlendirmelerde bulunan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Sürecimiz hayırlı olsun. Seçimlerimiz ile muhtarlarımızı, azalarımızı, belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimiz seçeceğiz. Bizler halkımızın terazisinin ne kadar hassas olduğunu bilenlerdeniz. Ben değil, biz kazanalım, İzmit kazansın diyoruz. Muhtarlarımız başımızın tacıdır. Olmazsa olmazlarımızdır. Başkan olduğumuz dönemde mahalle meclisleri yapacağız. Sizlerle birlikte hem yerinde yönetim hem de yerinde denetim yapacağız" ifadelerini kullandı.