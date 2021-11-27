Gönül ilişkisi mevzusu için öldürmüştü, 12 ayrı operasyon sonucu yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da gece geç saatlerde yolda yürürken bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan genç, hayatını kaybetmişti. Emniyetin 12 ayrı adrese düzenlediği operasyonu sonucu A.K. ile M.K., suç aleti pompalı tüfekle yakalandı.

Olay, 10 Haziran 2021 tarihinde gece geç saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen Mehmet Polat (24) plakası ve markası belirlenemeyen bir otomobilden ateş açılması sonucu ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine yerde yatan bir kişiyi hareketsiz olarak gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kanlar içerisinde ve nabzının düşük olduğunu belirlerken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genç, Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mehmet Polat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis ekipleri otomobil içerisinden ateş açan kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz çalımalar neticesinde, Yenişehir ilçesinde 10 Haziran 2021 tarihinde meydana gelen ateşli silahla kasten adam öldürme olayıyla ilgili olarak Yenişehir, Bağlar Kayapınar ve Lice ilçelerinde Ekim ve Kasım aylarının farklı tarihlerinde 12 ayrı adrese yapılan operasyonda şüpheliler A.K. ile M.K. suç aleti pompalı tüfekle yakalanıp, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Gönül ilişkisi husumeti olduğu ortaya çıktı

2 kilometrekarelik alan ile 14 kilometre güzergah boyunca 500 saatlik kamera görüntüsü incelenmesi sonucu olayın şüphelilerinin A.K. ve M.K. isimli kardeşlerin olduğu tespit edildi. A.K.'nin, maktul tarafı ile gönül ilişkisinden kaynaklı husumetinin olduğunu, cinayetten önce maktul tarafının kendisini bacağından silahla yaraladığını ve kendisinin kan güderek Mehmet Polat'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR