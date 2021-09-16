Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında

16.09.2021 13:35

Son dakika haberi: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında Manisa'da gönül ilişkisi yaşadığı önesürülen Canan Çeviren'i tabancayla öldüren sanık Ferhat İnne yeniden hakim karşısına çıktı.

Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında

MANİSA - Manisa'da gönül ilişkisi yaşadığı önesürülen Canan Çeviren'i tabancayla öldüren sanık Ferhat İnne yeniden hakim karşısına çıktı.

Olay 11 Aralık 2020 tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası Ferhat İnne aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen eşinden boşanmış 2 çocuk sahibi Canan Çeviren ile emlak ofisinde tartışmaya başladı. Çeviren'e ait emlak ofisinde yaşanan tartışmanın büyümesi sonrası Ferhat İnne yanında getirdiği tabancayla Canan Çeviren'e ateş etti. Vücuduna isabet eden tek mermiyle kanlar içerisinde yere yığılan Çeviren olay yerinde hayatımı kaybetti.

Olayın ardından turuklanan Ferhat İnne, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Ferhat İnne tutuklı bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan yargılanan Ferhat İnne, mahkemede olaydan ötürü pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme tanıkların dinlenmesi ve adli tıp ses kayıtları raporlarının mahkemeye ulaştırılması beklenmek üzere 22 Kasım 2021 tarihine ertelendi.

Davanın ardından açıklamalarda bulunan Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, "Duruşmayı takip etmeye devam edeceğiz. Umarız adalet yerini bulacaktır" dedi.

Son dakika 3. sayfa: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında
Son dakika 3. sayfa: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında
Son dakika 3. sayfa: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında
Son dakika 3. sayfa: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında

Yunusemre, Aralık, Manisa, Emlak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesi El Salvador'u karıştırdı! Binlerce protestocu ülkeyi yangın yerine çevirdi 15:15 Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmesi El Salvador'u karıştırdı! Binlerce protestocu ülkeyi yangın yerine çevirdi Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı 15:05 Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL 14:53 Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı 14:49 Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Kireç fabrikasının bacasından çıkan siyah dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda 14:40 Kireç fabrikasının bacasından çıkan siyah dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı 14:35 Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 14:23 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark 14:02 Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark

Son Dakika Haberleri
15:20 4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı
15:12 Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı
14:59 Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi
14:51 Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı
14:48 Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı
14:38 Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor
14:34 Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı
14:26 Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı
14:23 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu
14:13 Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım
4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı 4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı         
15:20
Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı         
15:12
Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi         
14:59
Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı         
14:52
İl Sağlık Müdürü Zülfikar Akelma, Ankara'da 12 gebe Covid-19'dan hayatını kaybetti, tamamı aşısız İl Sağlık Müdürü Zülfikar Akelma, Ankara'da 12 gebe Covid-19'dan hayatını kaybetti, tamamı aşısız         
14:41
Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor         
14:38
Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı         
14:27
Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım         
14:14
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı         
12:30
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı         
12:18
Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu         
11:58
21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi         
11:54
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 15:25:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement