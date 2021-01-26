Gönül ilişkisi yaşadığı kadının kocasıyla kuzenini tabancayla ağır yaralayan şüpheli adliyede - Son Dakika

Gönül ilişkisi yaşadığı kadının kocasıyla kuzenini tabancayla ağır yaralayan şüpheli adliyede

26.01.2021 16:59

Konya'da gönül ilişkisi yaşadığı kadının kocasıyla kuzenini tabancayla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da gönül ilişkisi yaşadığı kadının kocasıyla kuzenini tabancayla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Karatay ilçesi Ovakavağı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Sariye Ö. (29), iddiaya göre gönül ilişkisi yaşadığı evli ve 3 çocuk babası Mehmet A. (31) ile eylül ayında Düzce'ye kaçtı.

Bunun üzerine koca Hasan Ö'nün (32) jandarmaya şikayette bulunup bir televizyon programına çıkıp olayı anlatmasının ardından, Sariye Ö. olaydan yaklaşık 40 gün sonra evine döndü.

Olayın ardından Hasan Ö, kuzenleri Mevlüt Ö. (26), Recep Ö. (22) ve Mehmet K. (28) ile kentteki bir fabrikada kamyonculuk yapan Mehmet A'nın yanına gitti.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A, kamyonundan aldığı tabancayla Hasan Ö. ve Mevlüt Ö'ye ateş etti.

Ağır yaralanan Hasan Ö. ve Mevlüt Ö. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince farklı hastanelere kaldırıldı.

Zanlı Mehmet A. ise olaydan bir süre sonra polise teslim oldu.

Zanlının, emniyet ifadesinde, daha önce arkadaş oldukları Hasan Ö'nün eşiyle gönül ilişkisi yaşamaya başladıkları, olayın duyulmasının ardından aralarında husumet oluştuğunu söylediği öğrenildi.

Mehmet A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gönül ilişkisi yaşadığı kadının kocasıyla kuzenini tabancayla ağır yaralayan şüpheli adliyede
Gönül ilişkisi yaşadığı kadının kocasıyla kuzenini tabancayla ağır yaralayan şüpheli adliyede
Gönül ilişkisi yaşadığı kadının kocasıyla kuzenini tabancayla ağır yaralayan şüpheli adliyede
Gönül ilişkisi yaşadığı kadının kocasıyla kuzenini tabancayla ağır yaralayan şüpheli adliyede

Ovakavağı, Düzce, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gönül ilişkisi yaşadığı kadının kocasıyla kuzenini tabancayla ağır yaralayan şüpheli adliyede - Son Dakika


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