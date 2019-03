Gönül; "İzmit Bir Okul Olacak"

Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Sanat Sokağı esnafı ile çay sohbetinde buluştu. Esnafın istek ve önerilerinin dikkate alındığı programda başkan adayı Gönül'e AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Program kapsamında değerlendirmelerde bulunan başkan adayı Gönül, "Yurdumun yedi bölgesinden buralara gelen her bir vatandaşımızın gurur duyacağı bir İzmit yapacağız. Herkes göğsünü gere gere ben İzmit'ten mezun oldum diyecek. İzmit bir okul olacak" dedi.

EN GÜZELİNİ SİZLERLE BİRLİKTE BULACAĞIZ

Seçimlerin milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederek sözlerine başlayan Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Bizler her zaman milletimizin terazisine inandık. Bizlerin yolu da rotası da her zaman milletimiz oldu. Demokrasi denince hakemin millet olduğunu her zaman bildik. Makamlar gelip geçicidir, mühim olan bu gök kubbede hoş bir seda bırakmak, bir Allah razı olsun dedirtebilmektir. Yollar, köprüler yapabiliriz ama gönülden gönüle köprü kuramazsak yaptığımız işler eksik kalır. Bizler şehri halkımız ile birlikte yönetmeye geliyoruz. Her yere eşit ve adil hizmet götürebilmek için esnaf ve mahalleli ile meclisler yapacağız. Dolayısı ile her biriniz mahallenin sahipleri olacaksınız. Konuşmadığımız hiçbir şeyi hayata geçirmeyeceğim. En doğrusunu ve güzelini sizlerle birlikte bulacağız" diye konuştu.

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR İLE BÜYÜK FARKLAR

Konuşmasına devam eden başkan adayı Gönül, "İzmit dediğimizde aklımıza gelen en önemli caddelerden birindeyiz. Caddelerimizi yenilememiz lazım. Şehirler de insanlar gibidir, doğar, büyür, gelişir, yaşlanır. Bu nedenle şehirlerimize sürekli bakım yapmamız gerekir. Yurdumun yedi bölgesinden buralara gelen her bir vatandaşımızın gurur duyacağı bir İzmit yapacağız. Herkes göğsünü gere gere ben İzmit'ten mezun oldum diyecek. İzmit bir okul olacak. Bu şehrin sahip olduğu hikayeler, farklı kokular var. Bunları bilerek eskiyi koruyacak, yeniyi de inşa edeceğiz. Küçük dokunuşlar ile bu şehirde büyük farklar farklılıklar gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bunu en kısa zamanda da sizlere göstereceğim ve İzmit bunu hissedecek" ifadelerini kullandı.