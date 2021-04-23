Gönül Kazan projesiyle Ramazan sofraları boş kalmıyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gönül Kazan projesiyle Ramazan sofralarına 2 öğün sıcak yemek ulaştırıyor.

Kocaeli'de tüm yıl boyunca devam eden Gönül Kazan projesi kapsamında yemek yapacak durumda olmayan ve yemek yaptıracak kimsesi bulunmayan vatandaşların kapılarına kadar getirilen sıcak yemekler, Ramazan ayında da kesintisiz devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Gönül Kazan projesi ile hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere çevresinden destek alamayan kişilere günlük iki öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırıyor. İhtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim edilen gıdalar ile beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor.

Multipl Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle yemek yapmakta zorlanan S.D. isimli vatandaş verilen hizmetten memnun olduğunu belirterek, "Ramazan gelince büyükşehir aklıma geliyor. Yemeklerim gelince rahatlıyorum. Yemeklerden çok memnunum" dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sunduğu "Gönül Kazan" sıcak yemek projesinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi olan 153 numaralı telefona ulaşmaları yeterli oluyor. - KOCAELİ