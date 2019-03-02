Gönül, "Klasik Belediyecilik Anlayışının Üzerine Çıkacağız"

Alikahya'da seçim çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakı ve AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, hemşehri derneklerini de ziyaret etmeyi unutmadı. Başkan adayı Gönül, yapmış olduğu dernek ve platform ziyaretlerinde Düzyaylalılar Derneği başkanı Yüksel Gökbudak, Alikahya Gençlik Platformu Başkanı Onur Yaşar, Aydoğanlılar Derneği yönetimi ve üyeleri ile birlikte dernek binalarında buluştu. Yoğun ilginin olduğu programlarda konuşmasını gerçekleştiren başkan adayı Gönül, "Alikahya'da yapacak işlerimiz çok. Hep birlikte sizler ile konuşarak en güzelini ve en doğrusunu ortak akılla hayata geçireceğiz. Yeni dönemde klasik belediyecilik anlayışının üzerine çıkacağız. Projelerimiz ile birlikte, gönül belediyeciliği yapacağız." dedi.

SİZ DEĞİL, BEN SİZE ULAŞACAĞIM

Hemşeri dernekleri ve platformunda açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı ve AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Bu soğuk kış gününde heyecanınız ve kalabalığınız ile içimizi ısıtarak, bizlere güç verdiniz. Seçimlerimizin başta ülkemiz ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bizler her zaman milletimizin terazisine inanıyor ve güveniyoruz. Klasik belediyecilik anlayışının ötesinde gönül belediyeciliği yapacağız. Siz bana ulaşmaya çalışmayacaksınız, ben size ulaşacağım. Her zaman vatandaşın yanında olacağız. Sizin gönlünüze giremedikten sonra geleceğimiz makamın bir kıymeti kalmıyor. Mühim olan hoş bir seda bırakmak, vatandaşımızın sesine kulak verebilmek ve bir "Allah razı olsun" dedirtebilmektir" şeklinde konuştu.

YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Konuşmasına devam eden başkan adayı Gönül, "Alikahya'da yapacak çok işimiz var. Hep birlikte sizler ile konuşarak en güzelini ve en doğrusunu ortak akılla hayata geçireceğiz. Her bir vatandaşımızın Alikahya'da söz sahibi olmasına gayret göstereceğim. Ben yaptım oldu demeyeceğiz. Vatandaşlarımızın mutluluk duyacağı bir İzmit arzusu ile yola çıkıyoruz. Hizmetleri yapacağız, yolları köprüleri inşa edeceğiz ama gönül köprülerini de inşa etmeyi unutmayacağız" ifadelerini kullandı.