Gönül köprüsü yardım konvoyu deprem bölgesinde - Son Dakika

Bayburt'tan Elazığ ve Malatya'ya Gönül Köprüsü konvoyu deprem bölgesine ulaştı.



24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 lik depremin ardından Bayburt Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan 1 tır ve 1 kamyondan oluşan yardımların bulunduğu konvoy deprem bölgesine vardı.



Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile beraber Elazığ'a giderek yardım malzemelerini bizzat kendisi AFAD Koordinasyon Merkezi yetkililerine teslim etti.



Elazığ'da depremin etkilediği yerlerde incelemelerde bulunan Başkan Pekmezci depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesine de geçerek Belediye Başkanı Turgay Gündoğan'ı ziyaret etti.



Başkan Gündoğan'a deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Pekmezci depremin tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayburt'ta da büyük bir üzüntüye neden olduğunu söyleyerek Bayburt'un her zaman Elazığlı kardeşlerinin yanında olduğunu ifade etti.



Başkan Pekmezci Sivrice ziyaretinden sonra Elazığ merkeze geçerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile beraber depremde zarar gören binaları incelediler.



Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na da deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Pekmezci Bayburt olarak derin bir üzüntü içinde oldukları söyleyerek Bayburt halkının selamlarını iletti.



Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan ise Başkan Pekmezci'nin ziyaretlerinden dolayı ve Bayburt'un duyarlılığından ötürü şükranlarını sunarak Bayburt halkına selamlarını ve sevgilerini ilettiler.



Bayburt'un emanetini yerine teslim ettik



Ziyaret ve incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt'ta yoğun bir katılımla kısa sürede toplanan yardım malzemelerini AFAD Koordinasyon Merkezi yetkililerine teslim ettiklerini belirterek şöyle konuştu:



"Gönül köprüsü konvoyunda yer alan yardımları Elazığ'a ulaştırarak yetkililere teslim ettik. Kadirşinas Bayburt halkının bizlere emanet ettiği yardımların Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yaralarına bir nebze olsun merhem olmasını temenni ediyoruz. Elazığ Merkez ve Sivrice'de ziyaretlerde bulunarak depremin etkilerini yerinde gördük. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğlulları ile beraber depremden zarar gören bölgelerde incelmelerde bulunduk. Elazığlı kardeşlerimizin acılarını paylaştık. Devletimizin ve milletimizin gücünü, dayanışma ruhunu, birlik ve beraberliğimizin ne kadar büyük olduğunu herkese bir kez daha gösterdik. Bayburt halkının Elazığlı hemşehrilerimize selamlarını ve taziyelerini ilettik. Emanetlerini yerine personelimizle beraber teslim ettik. Rabbim ülkemize böyle acılar yaşatmasın. Milletimizin bu birlik ve beraberliğini bozmasın. Bir kez daha Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." - BAYBURT