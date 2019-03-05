Gönül Köy Temsilcileriyle Buluştu

Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, köy temsilcileriyle bir araya geldi. Gölkay Doğa Park Restauran'ta gerçekleşen programda başkan adayı Gönül'e AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İzmit Gençlik Kolları Başkanı ve meclis üyesi adayı Aykut Çağlayan ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Program kapsamında değerlendirmelerde bulunan başkan adayı Gönül, "Yeni dönemde köylerimizin değerine değer katacak hizmetler yapacağız. Yapılan hizmetlerin yanına gönülden gönüle köprüler inşa edeceğiz" dedi.

İMKANLARIMIZI HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ

Gönüller yapmak için çok çalışacaklarını ifade eden Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Gönüller yapmaya çalışacağız. Söz verdiysek yerine getireceğiz, yapamayacaklarımız için söz vermeyeceğiz. Olduğumuz gibi görüneceğiz. Kimseyi kırmayacağız, incitmeyeceğiz. Yapılan hizmetlerin yanına gönülden gönüle bir köprü inşa edebilmek çok önemli. O köprüleri de sağlam kuracağız. Gönülden gönüle, el ele olacağız. Bizler halkla birlikte yönetim gerçekleştireceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımızı mutlaka devam ettirerek geliştireceğiz. Akıllı belediyecilik uygulamaları yaparak, teknolojinin imkanlarını halkımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

BİZ BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR EKİBİZ

Açıklamalarına devam eden başkan adayı Gönül, "Tüketen belediyecilik uygulamasından üreten belediyecilik uygulamasına geçeceğiz. Ben İzmit'e ve sizlere inanmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim. Bu şehir bizi eğitti ve yetiştirdi. Bizler de vefa borcumuzu ödemek istiyoruz. Bir anne ve bir mimar olarak çok daha güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz. Biz büyük ve güçlü bir ekibiz. Bilgi ve tecrübemiz fazla. Güzel bir ekip olacağımıza ve İzmit'i kazandıracağımıza inanıcımız tam" ifadelerini kullandı.