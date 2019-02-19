Gönül, "Listelerimiz Hayırlı Olsun"

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi adaylarının listesini teslim etti. İzmit İlçe Seçim Kurulu'nda gerçekleşen liste teslimine başkan adayı Gönül'ün yanı sıra AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve ilçe belediye başkan adayları katıldı. Liste tesliminin ardından açıklamalarda bulunan başkan adayı Gönül, "Seviyeli bir seçim geçirerek başarılı bir sonuca ulaşmak gayretindeyiz. Listelerimiz İzmitimize ve Kocaelimize hayırlı olsun" dedi.

YENİDEN 13-0 YAPACAĞIZ

İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, "Bilindiği üzere seçimlere Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. AK Parti olarak bizde listelerimizi ilçe seçim kurullarına teslim ediyoruz. İlçelerimizin ve büyükşehir belediyemizin meclis üyesi listelerimizi teslim ettik. 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde halkımızın teveccühü ile Kocaeli'de yeniden 13-0 yapacağız. AK Parti kadroları olarak hizmet vermeye devam edeceğiz.

VAR GÜCÜMÜZLE LİSTELERİ HAZIRLADIK

Eryarsoy'un ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "İnşallah bu süreçte titiz çalışmalarının verimini 31 Mart akşamı alacağız. Yaklaşık 15 gündür teşkilatlarımız yoğun bir şekilde liste hazırlıklarını yaptı. Var gücümüzle doğru meclis üyesi listesi hazırlandı. Cumhur İttifakı çatısı altında MHP'li arkadaşlarımız listelerimizde yerini aldı. Hem bu kent hem de ülkemiz için en hayırlısı olsun" ifadelerine yer verdi.

BİZİM GAYRETİMİZ VE DAVAMIZ HİZMET DAVASIDIR

"31 Mart seçimlerinin öncelikle İzmit olmak üzere Kocaelimize, tüm ilçelerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diyerek sözlerine başlayan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Bu sürecin bir parçası olan meclis üyeleri liste başvurusunu seçim kuruluna gelerek yaptık. Ben buradan tüm arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Bizim gayretimiz ve davamız sizlerin de bildiği gibi hizmet davasıdır. Seviyeli bir seçim geçirerek başarılı bir sonuca ulaşmak gayretindeyiz. Listelerimiz İzmitimize ve Kocaelimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.