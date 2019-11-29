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Gönül Mimarları İnisiyatifi'nden HDP'ye çağrı

6 saat önce

Diyarbakır'da şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri, kanaat önderleri, yazar, esnaf ve vatandaşlardan oluşan "Gönül Mimarları İnisiyatifi", çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde 88 gündür oturma eylemi yapan aileleri ziyaret ederek HDP il binası önünde...

Gönül Mimarları İnisiyatifi'nden HDP'ye çağrı, System.String[]

Diyarbakır'da şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri, kanaat önderleri, yazar, esnaf ve vatandaşlardan oluşan "Gönül Mimarları İnisiyatifi", çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde 88 gündür oturma eylemi yapan aileleri ziyaret ederek HDP il binası önünde basın açıklaması yaptı.


Burada toplanan grup adına açıklama yapan Gönül Mimarları İnisiyatifi Basın Sözcüsü Abdulkadir Arslanoğlu, "Kahraman annelerimiz! Sizler hiç bir zaman yalnız olmadınız, aksine, 80 milyonun yüreği sizinle çarpıyor. Cennet vatanımızın her köşesinden, dünyanın dört bir yanından, size destek olan milyonlar var. Bizler her zaman sizinleyiz ve yanınızdayız. Eşlerimiz, çocuklarımız, maddiyatımız, maneviyatımız ve bütün mevcudiyetimizle yanınızdayız" dedi.


"Ey HDP, bitir artık bu anaların yüreğindeki hasreti"


Aslanoğlu, "Bunu tüm dünya duysun, bilsin. Ey HDP aklını başına al. Evlatlarınızı, zalimlerin elinden kurtarmak için, 3 ay önce başlattığınız bu oturma eylemi, " Gaza meydanında yapılan Cihad hükmündedir". Zulme boyun eğmediniz. Haksızlığa rıza göstermediniz. Yüreğinizdeki cesaret, Allah'ın aslanı Hz. Ali'nin cesaretini, aslan avcısı Hz. Hamza'nın şecaatini hatırlatıyor bize. Şu bir hakikat ki bu onurlu duruşunuz. Zalimlerin kalbini titretiyor, korkakların yüreğini hoplatıyor. Ey HDP, bitir artık bu anaların yüreğindeki hasreti. Buluştur bu anaları evlatlarıyla. Eğer bu zulme ve eziyete devam edersen ey HDP, unutma ki, bu anaların dudaklarından dökülen, yüreklerinden kopan ve öylece semaya yükselen bedduaları, bir gün birer ateş topu olur, düşer başınıza. Bir gün boğulursunuz bu anaların gözyaşlarında. Ey Diyarbakır'ın kahraman ve cesaretleri ile destan yazan anaları. Ey elindeki hak meşalesi ile zulüm ve ihanet şebekesinin karanlığını aydınlatan, oyununu bozan, cesur yürekli analar. Sizler bizim yapamadığımızı yaptınız. Var olun, Rabbimiz en kısa zaman da sizleri yavrularınıza kavuştursun, yüreğinizdeki imanı daha da ziyadeleştirsin. Rabbimiz yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.


Yapılan basın açıklamasının ardından grup alkışlar eşliğinde HDP il binası önünden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
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