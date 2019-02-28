Gönül, Paşa'da Boşnak Böreği Açtı
41 dakika önce
Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, Mehmet Ali Paşa'da yapmış olduğu ziyaretler kapsamında eline oklavayı alarak Boşnak Böreği yaptı.
Cumhur Başkanı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştiren başkan adayı Gönül'ün, Mehmet Ali Paşa Mahallesi sakinlerinden Ayşe Şengöz'ün evinde yapmış olduğu Boşnak Böreği ise güne damga vurdu. Eline oklavayı alarak marifetlerini konuşturan başkan adayı Gönül, "Biz hamur da açarız, şehri de yönetiriz, çocukta büyütürüz, askerde yetiştiririz" ifadelerini kullandı.
ELİMİZDEN HER İŞ GELİR
Daha önce yapmış olduğu köy ziyaretlerinde de fırın başına geçerek ekmek atarak, Macarlı pide yaparak, marifetlerini gösteren Başkan Adayı Sibel Gönül, "Biz kadınların elinden her iş gelir evelAllah. Bizler hamur da açarız, şehri de yönetiriz, çocukta büyütürüz, askerde yetiştiririz. Kadın elinin değdiği her yer daha da güzelleşir. Belediyecilikte de bir mimar olarak şehrin nasıl yönetileceğini göstereceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:18 Kaynak: Bültenler
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