Gönül sofrasında buluştular - Son Dakika

Gönül sofrasında buluştular

Son Güncelleme: 20.04.2022 09:56

Karşıyaka'daki kurum yöneticileri ile esnaf bir arada iftar yaptı.

Küçük Avcı Kahvenin sahibi Osman Avcı'nın düzenlediği iftar programında ilçe yöneticileri, çarşı esnafı ve gazeteciler iftarda bir araya geldi.

Tilla Pide'deki iftar programına Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, İl Emniyet Müdürü yardımcısı Kaan Coşkun,İlçe Müftüsü İsa Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, kamu kurum yöneticileri, çarşı esnafı, M. Kemalpaşa Camii derneği yönetici ve görevlileri, Yeniasır Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tolga Tekin, Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Danışmanı Kazım Erkmen, Küçük Avcı Kahvenin sahibi Osman Avcı ve çocukları ile çalışanları katıldı.

Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler tarafından okunan duadan sonra konuşan Osman Avcı davete icabet edenlere teşekkür ederek şunları söyledi. "Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olan bu günlerde Mübarek Ramazan'da bir araya gelerek birlikte iftar yapmak istedik. Beni kırmayarak geldiğiniz için sizlere ve Tilla Pide çalışanlarına çok teşekkür ederim"

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Gönül sofrasında buluştular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gönül sofrasında buluştular - Son Dakika
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