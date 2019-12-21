Gönül Söyleşisi programının konuğu, Yavuz Bülent Bakiler oldu - Son Dakika

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Gönül Söyleşisi programının konuğu olan şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, yoğun ilgi gördü.



Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Belediye Başkan Yardımcıları; Ahmet Duman, Bekir Sıtkı Eminoğlu, Necmettin Yılmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gönül Söyleşisi programının konuğu olan şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.



Salonu hınca hınç dolduran katılımcılara hitap eden Bakiler, "Keşke ailem de burada olsaydı da bu muhteşem topluluğu onlar da görseydi. Beni Sivas yetiştirdi, her şeyimi Sivas'a borçluyum. Ancak ben de Sivas'a bir isim buldum ve Sultanşehir dedim " ifadelerini kullanarak programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.



Kur'an-ı Kerim'in yüce emirlerinden ve Yunus Emre'nin hayat felsefesinden bahseden Bakiler, "Biz Kur'an'a uyarsak aramızda hiçbir sorun kalmaz. Evimizde huzursuzluk olmaz. Karı-koca arasında problem olmaz. Batı dünyasında birtakım ahmaklar sokakta karılarını dövüyor, bıçaklıyorlar niçin? Evlerinde Kur'an yok da o yüzden " dedi.



Dil ve edebiyatın öneminden ve zaman zaman da kendi şiirlerini seslendiren Bakiler, salondan uzun süre alkış aldı.



Program sonunda Bakiler'e Sivas'a özgü birtakım hediyeler takdim eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün bize çok farklı ve güzel bir gece yaşattı. İnşallah bundan sonra da farklı programlarla birlikte olacağız. Sivas, kendi değerlerine sahip çıkıyor, çıkmaya da devam edecek " şeklinde konuştu.



Söyleşi kapsamında Belediyemizin sosyal medya hesaplarında yapılan çekiş ile 60 kişiye Yavuz Bülent Bakiler'in; Türkistan Türkistan, Üsküp'ten Kosova'ya ve Harman adlı kitapları hediye edildi. Bakiler, kitapları imzalayarak hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. - SİVAS