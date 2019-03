Gönül, "Ülkemizi Ve Şehrimizi Kalkındıracağız"

Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Erzurumlu iş adamları ile kahvaltıda bir araya geldi. İzmit Öğretmenevi'nde gerçekleşen programda başkan adayı Gönül'e AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Program kapsamında değerlendirmelerde bulunan başkan adayı Gönül, "Hepimiz üreteceğiz, çalışacağız. Ülkemizi ve şehrimizi kalkındıracağız. Hem vatanımıza sahip çıkıyoruz hem hizmet üretiyoruz. Allah birliğimizi daim etsin. Umudumuz, gayretimiz, gücümüz ve inancımız var" dedi.

YENİ BAŞKANIMIZ SİBEL GÖNÜL OLACAK

"Bu güzel organizasyonda bizleri ağırladığınız için teşekkür ederiz" diyerek sözlerine başlayan AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, "Rabbimin izni ile 31 Mart gecesi sizlerin sunacağı destekler ile Nevzat Başkanımız bayrağı Sibel Başkanımıza devredecektir" şeklinde konuştu. Güney'in ardından konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "İnşallah 1 Nisan'dan itibaren yeni başkanımız Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Mimar Sibel Gönül Hanımefendi olacaktır. Büyükşehir farklı İzmit Belediyesi farklı olduğu zaman, büyükşehire de iş yaptırmazlar, İzmit Belediyesi'ni de geriye götürürler" diye konuştu.

BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATMAK İSTİYORUZ

"Erzurum'un 20 ilçesinden gelmiş, İzmit'imize renk katmış, ruh vermiş çok kıymetli hemşerilerim, saygıdeğer dadaşlar ile bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" diyerek sözlerine başlayan Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, "31 Mart seçimlerimizin vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. İlk defa yerel seçimlere milletimizin 15 Temmuz'da kendi kurduğu Cumhur ittifakıyla giriyoruz. Bu ittifak sadece seçimden seçime bir araya gelenlerin ittifakı değildir. Yüreğinde vatan ve millet sevgisi olanların ittifakıdır. Allah'ın izni, sizlerin teveccühü ile büyük bir başarıya imza atmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

ALLAH BİRLİĞİMİZİ DAİM ETSİN

Açıklamalarına devam eden Başkan Adayı Gönül, "Hepimiz üreteceğiz, çalışacağız. Ülkemizi ve şehrimizi kalkındıracağız. Hem vatanımıza sahip çıkıyoruz hem hizmet üretiyoruz. Allah birliğimizi daim etsin. Umudumuz, gayretimiz, gücümüz ve inancımız var. Bizler bu yola çıkarken samimiyet, gayret, tevazu diyerek çıktık. Birçok hizmet yapabiliriz ama gönül köprüleri yapamazsak tam anlamıyla hizmet yapmış olamayız. Mühim olan insanımızın mutlu olması, göğsünü gere gere İzmitliyim dedirtebilmek. İnsanımızın huzuru ve mutluluğu her şeyden önemli. Tahir Büyükakın ile beraber biz İzmit'i kazandırmak istiyoruz. Son nefesimize kadar İzmit için çalışacağız ve halkla yönetim yapacağız" dedi.

VATANDAŞIMIZ BİZLERE BU SEÇİMLERİ ALIN DİYOR

"Her bir vatandaşımızın sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getirmesini rica ediyoruz" diyerek sözlerine devam eden başkan adayı Gönül, "Bu seçim önemli bir seçim. Vatandaşımız bizlere ne yapıp edin bu seçimi alın diyor. Dolayısı ile görevimiz ağır. Biz, bayrağı aldığımız yerden daha da yukarıya götürmek için çok çalışacağız. Her mahallemizde mahalle meclisleri yaparak, isteklerinizi yerinde göreceğiz ve çözeceğiz. Gençlerimizin istihdamına dokunan projelerimiz var. Kadınlarımızın, gençlerimizin, işadamlarımızın her zaman yanında olacağız. Bugün sizler ile ekmeğimizi paylaştık. Ağzımızın tadı hep böyle güzel olsun" ifadelerini kullandı.

OYUNUZU KULLANIN

Başkan adayı Gönül'ün ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "31 Mart günü sabah erkenden oyunuzu kullanın ve oy kullanmayanları sandığa gitmeleri için teşvik edin. Oy vermenin ciddi bir konu olduğunu hatırlatalım. Ben 1 Nisan günü Sibel Hanım'ı başkan yapacağınızdan eminim. Fakat mesele sadece Sibel Başkanımızın başkan olması değil bu mesele bir ülke meselesidir" dedi.