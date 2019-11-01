Gönül Ülkü oyunla anılacak
6 saat önce
Oyun, yarın Kozyatağı Kültür Merkezi'ndeki Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde ücretsiz sahnelenecek.
Oyun, yarın Kozyatağı Kültür Merkezi'ndeki Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde ücretsiz sahnelenecek. Sam Bobrick'in senaryosunu yazdığı, Levent Tülek'in uyarlayıp yönettiği "Bavul"da Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy, Mert Asutay ve Yasemin Hadivent rol alıyor. Oyun, çaresiz ve huysuz bir adamın bavulunun havaalanında yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışmasının ardından gelişen olayları konu alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:02
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