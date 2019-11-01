Son Dakika Haberleri: Gönül Ülkü oyunla anılacak
Son Dakika Magazin Gönül Ülkü oyunla anılacak

Gönül Ülkü oyunla anılacak

6 saat önce

Oyun, yarın Kozyatağı Kültür Merkezi'ndeki Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde ücretsiz sahnelenecek.

Gönül Ülkü oyunla anılacak, System.String[]

Oyun, yarın Kozyatağı Kültür Merkezi'ndeki Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde ücretsiz sahnelenecek. Sam Bobrick'in senaryosunu yazdığı, Levent Tülek'in uyarlayıp yönettiği "Bavul"da Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy, Mert Asutay ve Yasemin Hadivent rol alıyor. Oyun, çaresiz ve huysuz bir adamın bavulunun havaalanında yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışmasının ardından gelişen olayları konu alıyor.

Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aleyna Tilki, Cadılar Bayramı'nı şeytan kostümüyle kutladı
Güzel sunucu Dilay Korkmaz, Cadılar Bayramı'nı kutlayan ünlüleri topa tuttu: Beni o duruma düşürme Allah'ım Şarkıcı Ebru Polat yıllar sonra itiraf etti: Kadir İnanır öz amcam olabilir! Burcu Esmersoy'la boşanan Berk Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç ile görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 16:26:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gönül Ülkü oyunla anılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]