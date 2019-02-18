Gönül: "Vakit Birlik Vaktidir"

AK Parti ve Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, MHP İzmit İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen İzmit Belediyesi Meclis Üyesi aday adayları tanıtımı ve istişare programına katıldı. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa başkan adayı Gönül'ün yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, Ülkü Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Gökhan Özkara, MHP MYK Üyesi Hilal Elmas, MHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Urgancı, MHP eski Milletvekili Kemal Köse, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Program kapsamında değerlendirmelerde bulunan AK Parti ve Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Biz İzmit'e ve birbirimize güvenip inanıyoruz. Vakit birlik vaktidir. İnşallah Cumhur ittifakı olarak milletimizin teveccühüne tekrar mazhar olacağız" dedi.

SEÇİMİN MUTLAK GALİBİ CUMHUR İTTİFAKI OLACAKTIR

"Her seçim dönemi önemlidir" diyerek sözlerine başlayan AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, "Geldiğimiz noktada Türkiye dünyada her alanda sıkıştırılmaktadır. Kurduğumuz cumhur ittifakı çok önemli bir oluşumdur. Vatan, millet, bayrak, ezan gibi nice ortak değere sahip olduğumuz ülkücü kardeşlerimizle aynı yolda yürümeyi nasip eden Allah'ımıza hamdolsun. İnşallah bu seçimin mutlak galibi cumhur ittifakı olacaktır" şeklinde konuştu.

31 MART SEÇİMLERİ BEKA SEÇİMLERİDİR

İlçe Başkanı Güney'in ardından açıklamalarda bulunan MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, "50 yıllık birikim ve tecrübemizle Türkiye'nin önünü açıyor ve ülkemize destek veriyor. Fedakarlıksa fedakârlık, mücadeleyse mücadele, bedelse bedel kısaca ne gerekiyorsa onları yapıyoruz. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meselemizdir. 31 Mart seçimleri bizler için beka seçimidir" diye konuştu.

YENİ BİR HİZMET DESTANI YAZILACAK

Cumhur ittifakı adaylarının yeni bir başarı destanı yazacağını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "İzmit Belediye Başkanlığımızı artık yeni bir hizmet destanı yazacak olan Sibel Gönül kardeşimize devir edeceğiz. Ben inanıyorum ki cumhur ittifakı adaylarımız büyükşehir belediyemizde Tahir Hocamız ve İzmit Belediyemizde Sibel Gönül ile yeni bir hizmet destanı yazacaktır" dedi.

DOĞRU OLAN CUMHUR İTTİKINA SEÇİM KAZANDIRMAKTIR

"Ülkücülerin desteği ile inşallah Kocaali'de desteklediğimiz her aday kazanacak" diyerek sözlerine başlayan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, "31 Mart akşamı farkımızı herkese göstereceğiz. 11 seçim yenilmedik mi, yenildik, telefonlarımızı kapatmadık mı bu seçim de kaybettik diye kapattık. Cumhur ittifakı ile nasıl bürokrasiye girdiysek belediyelerde de var olacağız. Ülkücüler kurumsallaşacak. Daha çok çalışacağız. Bizler inandığımız davanın peşinden gideriz. Doğru olan İzmit'te ve Kocaeli'de cumhur ittifakına seçimi kazandırmaktır. 1 Nisan akşamı kazandığımızda ne Sibel Hanım ne de Tahir Bey bizleri yok sayacaktır. İzmit'te yüzde 10 oyumuz var. Cumhur ittifakının adayları; bu oylar sizlere ananızın ak sütü gibi helaldir." diye konuştu.

KAZANAN MİLLETİMİZ OLACAKTIR

"Bizler her zaman milletimizin terazisine inandık ve güvendik" sözleriyle açıklamalarına başlayan AK Parti ve Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Biliyoruz ve inanıyoruz ki yüreğinde millet sevdası olanın markası cumhur ittifakıdır. Cumhur ittifakı, halkın nezdinde teveccüh ile karşılanmış, yeni sistemin kurulmasına imkan sağlamıştır. Önümüzdeki yerel seçimlerde yine cumhur ittifakı İzmit'te ve diğer bölgelerde galip gelen taraf olacaktır. Kazanan milletimiz olacaktır Bizler İzmit'e inanıyor ve güveniyoruz. İzmit hepimizin sevdası ve Kocaeli'nin kalbidir. İzmit, burada yaşayan her bir vatandaşımızın İzmitli olmaktan gurur duyacağı bir marka olacak" dedi.

GÖNÜLDEN GÖNÜLE KÖPRÜLER KURMAYA VAR MISINIZ?

Açıklamalarına devam eden başkan adayı Gönül, "Bizim yolumuz milletin yolu, bizim rotamız milletimizin rotasıdır. Milletimizden ayrımız gayrımız yok. Hep birlikte şeffaf ve katılımcı yönetim sergileyerek ilçemizi marka haline getireceğiz. ? Birisi derdini anlattığı zaman mutlaka dinleyecek ve derman olmaya gayret göstereceğiz. Yapamayacağımız hiçbir şeye söz vermeyeceğiz. Girmediğimiz hiçbir sokak kalmayacak ancak önce milletimizin gönlüne gireceğiz. Onun için gönül belediyeciliği diyoruz. Gönülden gönüle köprüler kurmaya var mıyız" şeklinde konuştu.

AK PARTİ VE MHP BİR EKİPTİR

"Bizler milletimizin hem rızasını hem de gönlünü alacağız" diyerek sözlerine devam eden başkan adayı Gönül, "Biz İzmit'e ve birbirimize güvenip inanıyoruz. Vakit birlik vaktidir. Dolayısıyla önümüze çıkan her bir engeli aşacağız. Vatandaşımıza gerçekleri bir bir anlatacağız. Ben burada olan bütün ülkücü arkadaşlarıma yürekten güveniyorum. ikinci kadın belediye başkanı cumhur ittifakının adayı bu kardeşiniz Sibel Gönül olacak. Bu iş memleket işi, bu iş gönül işi diyoruz ama inanın ki bu iş Sibel Gönül işi. Şimdi İzmit'e olan borcumuzu ödemek için yola çıkıyoruz. Hem bir kadın hem de bir mimar olarak bu şehire önemli dokunuşlar yapacağımıza inanıyoruz. AK Parti ve MHP bir ekiptir. Bizler büyük bir aileyiz. Durmak yok yola devam diyoruz" ifadelerini kullandı.